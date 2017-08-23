Vakko'dan 'stratejik' imza

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Tarafımıza Şirket hissedarlarından verilen bilgiye istinaden, stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse INTERNATIONAL ile Şirketimizin doğrudan ve dolaylı ortakları arasında 23.08.2017 tarihinde bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'dan geldi.



Vakko Moda Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Cem Hakko, Vakko’nun gösterdiği pozitif büyüme performansından dolayı ekip arkadaşlarını tebrik ederek, “her ülkenin övünç duyduğu markaları vardır, Vakko Türkiye’nin övünç duyduğu markasıdır” dedi.

Yeni yatırımlarla güçlenerek büyüdüklerini belirten Hakko, "Vakko markasının büyüme potansiyelini ve dünyaya açılma modellerini değerlendirmek istiyoruz. Son dönemde gösterdiğimiz dikkat çekici performans üzerine yoğunlaşan ilgi sonucu çeşitli stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi için Credit Suisse ile bir danışmanlık sözleşmesi imzalandı" dedi.

Hakko, Vakko’nun son dönemdeki büyümesinin markayı daha ileriye taşımak için kendilerini cesaretlendirdiğini vurgulayarak, "yeni ilkler, yeni imzalar ekleyeceğimiz dönemi heyecan ile başlatıyoruz" dedi.

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