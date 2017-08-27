İŞ-YAŞAM

Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı

27 Ağustos 2017 Pazar, 15:10:39 AA

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık dükkan ve depolar ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda camdan mini amfora, yağ, koku şişelerine ait olabilecek parçalar, kandiller, bronz kemer tokası, kemikten saç tokası, çok sayıda çivi, yüzük ve yüzük taşlarının çıkarıldı

  • 1 Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı
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    Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık dükkan ve depolar ortaya çıkarıldı.

     

  • 2 Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı
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    Belkıs Mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu, zaman zaman sanatsal ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

  • 3 Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı
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    Kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında yer alan antik tiyatronun da bulunduğu Aspendos Antik Kenti ve çevresinde süren kazılarda ise her geçen gün yeni keşiflere imza atılıyor.

     

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  • 4 Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı
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    İlk kez 2008'de yüzey araştırması olarak başlayan, Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 sezonundan itibaren izinli kazılara dönüştürülen çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Köse başkanlığında sürdürülüyor.

  • 5 Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı
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    Köse yaptığı açıklamada, bu yıl yürütülen kazılarda, iki katlı dükkan kompleksi bulunduğu düşünülen bölgede kazı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.

     

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