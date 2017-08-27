Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı

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Köse, "Bir antik kentte iki katlı dükkanların ve kompleks şeklinde inşa edilmiş bir alanın varlığı, iş yerlerinin bulunması, buranın ticari açından önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Bunu yazıtlardan da biliyoruz. Aspendos özellikle buğday ve at yetiştiriciliğiyle ünlü bir kent" ifadelerini kullandı.