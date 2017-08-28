İŞ-YAŞAM

Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:27:41 AA

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen, yıl boyunca özel bakım gerektiren "Peygamber üzümü"nün hasadı başladı. Üzümün kilogramı 13-15 liradan alıcı buluyor

  • 1 Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı
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    Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan "Peygamber üzümü"nün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı.

     

  • 2 Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı
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    Bağ makasıyla teveklerden kesilen üzüm, tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor.

  • 3 Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı
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    Sağlam olan üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor.

     

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  • 4 Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı
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    Zahmetli üretim aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği "Peygamber üzümü" için olgunlaşmasından, kurutularak sofralara ulaşmasına kadar bir haftalık emek gerekiyor.

     

     

  • 5 Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı
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    Besni ilçesine bağlı Çorak köyüne sabahın erken saatlerinde üzüm temizlemeye gelen mevsimlik üzüm işçiler, hummalı bir çalışma yaparak üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

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