Adıyaman'da "peygamber üzümü" hasadı başladı

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Yörede Peygamber üzümü ama ülke genelinde Besni üzümü diye adlandırılıyor. Şu an hasat zamanı. Dört yıldan bu yana yapılan çalışmalar sonucu Besni üzümü 5 bin 600 dönüm alanda organik olarak yetiştiriliyor.