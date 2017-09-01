Sınır kapılarında bayram yoğunluğu devam ediyor

Bayramın ilk günü olmasına rağmen bugün de havalimanlarından yurt içi ve yurt dışına uçuşlar da yoğunluk yaşanması dikkat çekti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bayram tatiline çıkışların en fazla olduğu yerlerden biri olan İstanbul'un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcular terminal işletmecisi tarafından unutulmadı. Yolcular terminalden girişte kurulan bir masada İSG görevlileri tarafından lokum ikram edilerek uğurlandı.

Terminale girerken gkarşılanan yolcular, bayram da kendilerine yapılan jestten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sabiha Gökçen Havalimanı sosyal medya hesapından yaptığı duyuruda, "Bayramı hem yolcularımızla birlikte kutladık hem de hep birlikte ağzımız tatlansın istedik. Herkese iyi bayramlar" mesajı yayınladı. Bu arada yurtdışına uçan birçok yolcu gümrüksüz satış mağazasında lokum almadan gitmedikleri görüldü.

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