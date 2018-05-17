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80 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Warren Buffett, çocuk yaşta gazete dağıtarak çalışmaya başlamıştı. Warren Buffett bugünlerde Berkshire Hathaway isimli şirketi ve 80 milyar dolar civarındaki servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri ama 30 bin dolarlık bir evde oturuyor