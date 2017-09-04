3 | 14

İHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönüş için hava ulaşımını tercih eden çok sayıda tatilci, Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinin geliş bölümünde yoğunluğa neden oldu.