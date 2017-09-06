Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2 profesör ile 2 doçent alacak.



İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde istihdam etmek üzere 3 profesör ile 2 doçent alımı yapacak.



Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 6 profesör, 5 doçent istihdam edilecek.

TED Üniversitesi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 1 profesör alımı gerçekleştirecek.

öğretim üyesi ilanları

öğretim üyesi olma şartları

resmi gazete öğretim üyesi ilanları

öğretim üyesi iş ilanları