Qualcomm NXP AB soruşturma

iPhone başta olmak üzere akıllı telefonlara çip üreten Qualcomm firmasının 38 milyar dolar karşılığında, Hollandalı yarı iletken üreticisi NXP'yi satın almasıyla ilgili soruşturma askıya alındı.
Avrupa Komisyonu bünyesindeki Rekabet Kurulu, 2016 yılının ekim ayında gerçekleşen satın almayı geçtiğimiz haziran ayında her yönüyle soruşturmaya almıştı. AB Rekabet Kurulu, karar tarihini de 17 Ekim olarak belirtmişti.
FİRMALAR KİLİT BİLGİLERİ VERMİYOR
Amerikalı Qualcomm ve Hollandalı NXP'nin anlaşmayla ilgili detayları bildirmemesi üzerine soruşturmanın ilerleyememiş ve karar 6 Aralık tarihine ertelenmişti. Avrupa Komisyonu soruşturmayla ilgili internet sitesinde bir güncellemeye daha gitti ve soruşturmanın kilit bilgilerin eksikliği nedeniyle tekrar durdurulduğunu duyurulurken şu ifadelere yer verildi:
- İstenen bilgiler geldiği an soruşturma saati yeniden işlemeye başlayacak ve Komisyon'un karar tarihi de buna göre ayarlanacaktır Avrupa Komisyonu
APPLE ÇEKİŞMESİ YÜZDE 23 DEĞER KAYBETTİRMİŞTİ
Antitröst kurulları Qualcomm ve NXP'nin birleşmesi nedeniyle yarı iletken endüstrisinde fiyatların yükseleceği ve inovasyonun yavaşlayacağı kaygısında. Rakiplerin piyasadan silinmesi tehdidi ve rekabetin azalması ihtimali de soruşturmadaki bir diğer faktör.
İki firmanın sahip olduğu teknoloji ve patentler sadece mobil cihazlarda değil otomobillerde de kullanılıyor.
Qualcomm'un hisseleri Apple ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve patent davalarıyla bu yıl yüzde 23 oranında değer kaybetmişti. Satın almanın onaylanmaması durumunda Amerikalı firma için işler daha da zorlaşabilir.
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