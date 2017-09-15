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Fabrikanın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çiftçi, ''Fabrikamızda 130 bin ton şeker pancarından 12 bin ton şeker, 30 bin ton pusa ile yaklaşık 6 bin ton da melas üretilerek Türkiye ekonomisine kazandırılacak. Bunun ekonomik getirisi de 100 milyondur. Bu bölgemiz için gerçekten çok önemlidir.'' diye konuştu.