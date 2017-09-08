Kafkas arısına ait balın özelliği, "kristalleşmesidir"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkan İlhan Evliyaoğlu, katılaşarak krem halini alan balın gerçek çiçek balı olma özelliğine bu yolla kavuştuğunu belirtti. Bölgede Ardahan balının orijinalliğini korumasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılsa da kristalleşen balın şekerli bal olduğuna dair yaygın kanaatin yanlış olduğunu belirten Evliyaoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek, dünyada en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının ürettiği Ardahan çiçek balının gerçeğinin kristalleşen bal olduğunu kaydetti.
Katılaşan balın özelliğinin Kafkas arısının 7,4 milimetre uzunluğundaki dilinden kaynaklandığına işaret eden İlhan Evliyaoğlu, şunları kaydetti:
"Biz balı ilk süzdüğümüzde bal normal haliyle elde edilir. Yani sıvıdır. Ancak daha sonra yani havaların durumuna göre 2-3 ay gibi sürede bal kristalleşir. Hakiki bal işte budur. Bizim laboratuvarımız budur. Çünkü bu bal rakımı yüksek kesimlerde ve sadece çiçekte elde edilir. Bu nedenle bu özelliği var. Yani kristalleşerek adeta tereyağı görünümüne bürünür."
Bal hasadın tamamlandığını, üreticilerin buna özellikle dikkat etmelerini isteyen Evliyaoğlu, "Bu balın gerçeği budur. Tereyağı gibidir. Bu balı tattığınızda diğer ballara göre çok farklıdır. Hem yüksek, yani rakımı yüksek yerdeki çiçekten, hem de yüzlerce çiçekten elde ediliyor. Bir çiçek değil ki, bölgemizde binden fazla bitki var. Bu bitkilerin içindeki bazı çiçekler bize ait, endemiktir. Ardahan balının farkı laboratuvarlarda da elde edildi" diye konuştu.
Makamında bizzat baldan tadan Evliyağlu, yeni süzülen ile daha önce süzülmüş ve katılaşmış bal arasındaki farkı anlattı.
"KRİSTAL OLARAK ALINAN BALA 'ŞEKERLİ' DENİLMESİN"
Kristal olarak alınan bala 'şekerli' denilmesin"Kristalleşen balın "şekerli bal" olarak algılanmasının doğru olmadığına vurgu yapan Evliyaoğlu, Ardahan balını Ardahan dışında yaşayanlara anlatmakta zorlandıklarını dile getirdi.
İlhan Evliyaoğlu, "Bizim balımızın ve çiçeğimizden elde edilen balın özelliğinden kaynaklanan bir durum. Bu durum bazılarında şekerli bal algısını oluşturuyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Bizim balımız, hakiki Ardahan çiçek balı böyledir. Yani katı ve kristaldir. Gerçek Ardahan balı donar ve krem halini alır. Bizde iyi ile kötü bal bu şekilde ayırt edilir. Katılaşan balı güvenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Tahlil olarak görüntüsü bu, bizim laboratuvarımız bu" dedi.
Evliyaoğlu, Ardahan çiçek balının Türk Patent ve Marka Kurumu patent başvurusunu kabul etmesinin de önemli bir gerekçe olduğunu sözlerine ekledi.
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