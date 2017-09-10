Gaziantep'te kadınlar kasası 5 TL'den acı biber temizliyor

Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin önemli kısmının yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen ürünler, kadınların ellerinden geçerek yemeklere lezzet veren pul bibere dönüşüyor.
Sabah erken saatlerde iş başı yapan kadınlar, yanlarına çocuklarını da alarak, acısı ellerini ve genizlerini yakan biberleri gün boyu büyük özenle ayıklayıp, makinelerde çekiyor.
İlçenin en önemli tarımsal ürünü olan "İslahiye biberi"nin fide olarak tarlaya dikilmesinden çapalanmasına, seyreltilmesinden hasat edilmesine kadar her aşamasında görev alan kadınlar, bugünlerde biberlerin, kırmızı pul biber haline getirilmesi için çalışıyor.
20 YILDIR BİBER AYIKLIYOR
Dudu Işık (62) yaptığı açıklamada, 20 yıldır biber ayıklama işine geldiğini, ağustos-eylül aylarında hasat edilen biberlerin çoğunlukla kadınlar tarafından ayıklandığını anlatarak, "2-2,5 ay boyunca bu işi yapacağız. Nerede iş varsa oradayız. Günlük 200-300 kilo biber ayıklıyorum. Uzun yıllardır biberle uğraşıyorum zamanla alışsak da ellerimiz yanıyor. Ellerinin acısından ağladığımız da oldu. Merhem sürüyorum, krem sürüyorum acısı geçmiyor ama alıştık" dedi.
Işık, biber ayıklamaya gelen kadınların genellikle çocuklarını da yanlarında getirdiklerine değinerek, "Çünkü bırakacak kimse yok. Onlar da zaman zaman bize yardım ediyorlar. Ayıkladığımız her kasa için 5 lira alıyoruz. Maddi durumumum iyi değil ama bu biber ayıklama işi bizim için bir gelir kaynağı oluyor. Çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.
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