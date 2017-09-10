Gaziantep'te kadınlar kasası 5 TL'den acı biber temizliyor

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Işık, biber ayıklamaya gelen kadınların genellikle çocuklarını da yanlarında getirdiklerine değinerek, "Çünkü bırakacak kimse yok. Onlar da zaman zaman bize yardım ediyorlar. Ayıkladığımız her kasa için 5 lira alıyoruz. Maddi durumumum iyi değil ama bu biber ayıklama işi bizim için bir gelir kaynağı oluyor. Çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.