Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bu büyümenin kapsayıcı olması temel önceliğimizdir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 Yılı İkinci Çeyrek GSYH Büyümesine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu. Şimşek, değerlendirmesinde "Sağlanan güçlü büyüme olumlu ancak tek başına yeterli değildir. Bu büyümenin kapsayıcı olması temel önceliğimizdir. İstihdamı arttırmaya yönelik aldığımız tedbirler ve ekonomik büyümedeki ivmelenme sonucunda, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılsonuna göre yaklaşık 600 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece 2017 yılı başından itibaren işsizlik oranında kademeli düşüş gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı. "2017 yılı ikinci çeyreğinde ekonomimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızı yıllık yüzde 5,1'e ulaştı.



İç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla dengeli büyüme ikinci çeyrekte de devam etti. Yurtiçi talep büyümeye 3,2 yüzde puan katkı sağlarken; net dış talep 1,8 yüzde puan katkı sağladı . Önemli pazarlarımızdan Avrupa ile emtia ihracatçısı ülkelerin güçlü talebi ve turizm gelirlerimizdeki artış sonucunda mal ve hizmet ihracatımız ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10,5 büyüdü.



16 Nisan referandumundan sonra belirsizliklerin azalması ile finansal piyasalarda belirgin bir pozitif eğilim görüldü. Aynı zamanda hem reel kesim güveni hem de tüketici güveni toparlandı. Kaynaklarını ve etkinliğini artırdığımız Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefalet sistemi ikinci çeyrekten itibaren ticari krediler kanalıyla ekonomik büyümeyi destekliyor. 2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini göstermekte.

Sağlanan güçlü büyüme olumlu ancak tek başına yeterli değildir. Bu büyümenin kapsayıcı olması temel önceliğimizdir. İstihdamı arttırmaya yönelik aldığımız tedbirler ve ekonomik büyümedeki ivmelenme sonucunda, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılsonuna göre yaklaşık 600 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece 2017 yılı başından itibaren işsizlik oranında kademeli düşüş gerçekleşti.



Türkiye son 15 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sağlam ekonomik temelleri sayesinde ortalama yüzde 5,7 oranında güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Önümüzdeki dönemde bu performansı daha da artırmak ve ekonomimizin yapısal dönüşümünü hızlandırmak için kapsamlı reform gündemimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bu dönemde yapısal reformların sağlayacağı katkı ile yüksek gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz."



"2017'DE OVP HEDEFİMİZİN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ"



Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın ikinci çeyreğinde bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirdiğini belirtti.



Ağbal, yazılı açıklamasında, 2017 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 ile yüksek oranda büyüdüğü belirten Ağbal, 2. çeyrekte bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirdiğini bildirdi.



Hükümet olarak uygulamaya koydukları teşvikler ve desteklerin ne kadar yerinde olduğunun, yılın ilk yarısında elde edilen yüksek büyüme oranında kendisini gösterdiğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:



"İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.



Yatırımlar da referandum sonrası pekişen siyasi ve ekonomik istikrara ek olarak yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları teşvik etmeye yönelik attığımız adımlarla yüzde 9,5 artış kaydetmiştir."



Ağbal, açıklanan verilerin büyüme kompozisyonunun da sağlıklı olduğunu ortaya koyduğuna işaret ederek, artan küresel ticaret hacmi, ticaret ortaklarının talebindeki iyileşme ve turizmdeki toparlanmayla bu yılın ikinci çeyreğinde dış talebin büyümeye yüzde 1,7 puan pozitif katkı sağladığını kaydetti.



Ekonomiye ilişkin öncü göstergelerin, yılın geri kalanında da büyümenin güçlü devam edeceği yönünde olduğunu aktaran Ağbal, şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle üçüncü çeyrekte turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyirle baz etkisi ekonomik büyümeyi ivmelendirecektir.

Bu göstergeler ışığında 2017 yılında Orta Vadeli Program hedefimizin de üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz.

Ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceğimiz reformlar, aldığımız tedbirler, pekişen güven ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomideki canlanmayı desteklemeye devam edecektir."

mehmet şimşek

naci ağbal

İkinci çeyrek büyüme rakamları

büyüme rakamları 2017