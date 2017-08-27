OTOMOBİL

En güvenilir 8 otomobil markası

07 Ekim 2016 Cuma, 10:10:46 HABERTURK.COM

Consumer Reports'un yıllık Güvenilirlik Araştırması'nda ABD'de tüketicilerin en çok güvendiği 8 otomobil markası belirlendi.

  • 1 En güvenilir 8 otomobil markası
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    29 markanın yer aldığı araştırmada ilk iki sıra değişmezken, sıralamaya yeni giren markalar da oldu. İşte en güvenilir 8 marka ve hemen arkasından J.D. Power'ın araştırmasına göre en az sorun çıkaran otomobillerin listesi...

  • 2 En güvenilir 8 otomobil markası
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    8- Infinity

    Listenin sekizinci sırasında Infinity yer alıyor

  • 3 En güvenilir 8 otomobil markası
    3 | 50

    Infinity bir önceki listeye göre 16 basamak birden yükseldi. 

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  • 4 En güvenilir 8 otomobil markası
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    7- Hyundai

    Hyundai listenin yedinci sırasında

  • 5 En güvenilir 8 otomobil markası
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    Hyundai bir önceki seneye göre 2 sıra yükseldi

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