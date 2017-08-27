OTOMOBİL
En güvenilir 8 otomobil markası
07 Ekim 2016 Cuma, 10:10:46 | Güncelleme: 27 Ağustos 2017 Pazar, 15:11:11
HABERTURK.COM
Consumer Reports'un yıllık Güvenilirlik Araştırması'nda ABD'de tüketicilerin en çok güvendiği 8 otomobil markası belirlendi.
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1
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50
29 markanın yer aldığı araştırmada ilk iki sıra değişmezken, sıralamaya yeni giren markalar da oldu. İşte en güvenilir 8 marka ve hemen arkasından J.D. Power'ın araştırmasına göre en az sorun çıkaran otomobillerin listesi...
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8- Infinity
Listenin sekizinci sırasında Infinity yer alıyor
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3
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Infinity bir önceki listeye göre 16 basamak birden yükseldi.
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4
4
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7- Hyundai
Hyundai listenin yedinci sırasında
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5
5
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Hyundai bir önceki seneye göre 2 sıra yükseldi
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6
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7
7
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Mazda iki sıra düşerek en güvenilir 6'ıncı marka ünvanını aldı
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8
8
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5- Kia
Kia da sıralamasını yükseltenlerden
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9
9
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Önceki listeye göre bir sıra yükselerek 5'inciliğe geldi
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10
10
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50
4- Audi
Alman markası Audi listeye dördüncü sıradan girdi
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11
11
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50
Önceki listede ise üçüncü sıradaydı
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12
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13
13
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50
Önceki listeye göre dört sıra yükselerek üçüncü oldu
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14
14
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2- Toyota
ABD'de en güvenilir ikinci marka oldu.
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15
15
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Geçtiğimiz yıl da ikinciydi.
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16
16
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1- Lexus
ABD'lilerin en güvendiği marka Lexus çıktı
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17
17
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Lexus geçen yıl da ilk sıradaydı.
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18
18
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J.D. Power'ın araştırmasına göre, her 100 araçta hangi marka kaç adet problem yaşıyor? İşte en az sorun çıkaran markalar...
FIAT
161 adet problem
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19
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20
20
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50
CHRYSLER
143 adet problem
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21
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22
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23
23
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50
LAND ROVER
134 adet problem
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24
24
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50
MITSUBISHI
126 adet problem
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25
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26
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27
27
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50
VOLKSWAGEN
123 adet problem
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28
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29
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30
30
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50
CADILLAC
122 adet problem
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31
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32
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33
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34
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35
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36
36
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50
MERCEDES-BENZ
111 adet problem
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37
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38
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39
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40
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41
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42
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43
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44
44
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50
CHEVROLET
101 adet problem
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45
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46
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47
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48
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49
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50