OTOMOBİL
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
OTOMOBİL

Minibüsünü yaşam alanına çevirdi!

11 Kasım 2016 Cuma, 10:43:30

Jack Richens adındaki bir mühendis, kız arkadaşının da yardımıyla 2012 model Mercedes minibüsünü ufak bir yaşam alanına çevirdi

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300