Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü

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Öğrencilerden gelen farklı isteklerin her zaman kendileri için memnuniyet verici olduğunu anlatan Işıktaş, son olarak gelen araç yapma talebine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, "Öğrenci arkadaşlarımız sistem analizi dersi kapsamında araç yapmak istediler. Okul yönetimi tabii ki bu talebi kabul etti ve arkadaşlarımıza her türlü desteği verdi. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda ortaya bizi çok mutlu eden bir eser çıktı. Biz bunun daha bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda yapılacak projelere ışık tutacak bir çalışma oldu." diye konuştu.