OTOMOBİL
Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09 | Güncelleme: 30 Temmuz 2017 Pazar, 12:35:39
AA
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Mersin'de, klasik araç meraklısı Murat Ergenç, 1957 model International Harvester A110 Stepside'ı, 100 bin lira harcayıp orijinaline yakın hale getirdi.
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Mersin'de yaşayan ve çocukluğundan bu yana klasik araçlara hayranlık duyan 35 yaşındaki Ergenç, İstanbul'daki bir yakınında 1957 model International Harvester A110 Stepside model araç bulunduğunu öğrendi.
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Yaklaşık 15 yıldır kullanılmadığı için hurdaya çıkan aracı almaya karar veren Ergenç, 1959'da Türkiye'ye giren ve uzun yıllar kullanılan klasik aracı çekici yardımıyla Mersin'e getirdi.
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Ergenç, aracı eski günlerine döndürebilmek için tamircisiyle hummalı bir çalışma içerisine girdi. İlk olarak aracın tüm parçalarını söken Ergenç, yaklaşık 2,5 yıl süren çalışma sonunda 100 bin lira harcayarak arabayı ilk haline yakın bir duruma getirdi. Ergenç, özellikle Amerikan klasik araçlarına ilgisi olduğunu söyledi.
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Daha öncede bir klasik araç alıp sattığını anlatan Ergenç, "Bu araç 15 yıl boyunca İstanbul'da atıl kaldığı için tabanı bile yoktu." dedi. Aracın, klasik araba tutkunları için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Ergenç, şöyle konuştu:
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"Aracım 1957 International Harvester A110 Stepside dediğimiz model. Türkiye'de bu araçtan bir tane daha var. Başka da bu kondisyonda yok ancak hurdasını bulabilirsiniz.
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Hatta Amerika'da bile 3-5 tane bu model ve kasadan var. Bu araçlardan çok kalmadı. 8 silindir motoru var. Otomatik vites ve hidrolik direksiyon. Yaklaşık 200 beygir gücünde.
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Aracı Mersin'de sıfırdan yaptık diyebiliriz. Yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürdü. İlk 2 yıl burada, 6 ay da Adana'da motor bakımı yapıldı.
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Aracı komple söktük. Söktüğümüz zaman gördük ki aracın tabanı bile yok. Tamamen boyandı, sıfırlandı. Bunun için 100 bin lira para harcadım.
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Aracı satmayı düşünmediğini ifade eden Ergenç, araca vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve en çok yakıt tüketimi ile yaşını merak ettiğini anlattı.
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SADECE 2 BİN LİRAYA YAPTILAR!
Sinop Üniversitesi öğrencilerince eski araç parçaları bir araya getirilerek 80 kilometre hıza ulaşabilen "Navrolet" adlı araç yapıldı.
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Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencileri, sistem analizi dersi kapsamında bir araç yapmak istedi.
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Taleplerinin okul yönetimince kabul edilmesinin ardından 5 kişiden oluşan öğrenci grubu, ilk olarak kentteki araç tamiri yapılan işletmeleri gezerek, kullanılmayan motor, lastik, direksiyon ve vites kutusu temin etti.
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Aracın diğer bölümlerini üniversitenin atölyesinde el becerileriyle yapan öğrenciler, iki aylık çalışmanın ardından "Navrolet" adını verdikleri hem insan hem de yük taşıyabilen araç üretti.
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Proje Koordinatörü Sinop Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Işıktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır sistem analizi dersleri kapsamında öğrencilerine farklı alanlarda projeler yaptırdıklarını söyledi.
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Öğrencilerden gelen farklı isteklerin her zaman kendileri için memnuniyet verici olduğunu anlatan Işıktaş, son olarak gelen araç yapma talebine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, "Öğrenci arkadaşlarımız sistem analizi dersi kapsamında araç yapmak istediler. Okul yönetimi tabii ki bu talebi kabul etti ve arkadaşlarımıza her türlü desteği verdi. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda ortaya bizi çok mutlu eden bir eser çıktı. Biz bunun daha bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda yapılacak projelere ışık tutacak bir çalışma oldu." diye konuştu.
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Projede yer alan öğrencilerden Nazım Bozkurt, 80 kilometre hıza ulaşabilen aracı 2 bin lira maliyetle yaptıklarını dile getirdi.
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Aracın yürür aksamlarını kentteki tamircilerden aldıklarına işaret eden Bozkurt, yaptıkları aracın insanın yanı sıra arka bölümüne koydukları küçük kasa sayesinde yük de taşıyabildiğine dikkati çekti.
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Bozkurt, imkan dahilinde gelecek yıllarda daha farklı projelere imza atmaya çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
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"Biz öncelikle okul yönetimimize teşekkür ediyoruz çünkü bu aracı yapabilmemiz için onların desteğine ihtiyacımız vardı. Projenin başlangıcında neredeyse kentteki tüm tamircileri gezdik. Hurdaya çıkmış araçlara ait motor, lastik, vites kolu ve direksiyon gibi aksamları topladık. Geriye kalan bölümleri ise üniversitemizin atölyesinde kendimiz oluşturduk. Sonucunda 2 bin lira maliyetle 80 kilometreye kadar hız yapabilen bir araç ürettik. Adını da benim ismimin baş harfinden esinlenerek 'Navrolet' koyduk."
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Bozkurt, aracın kaporta kısımını da kırmızı renk üzerine ay ve yıldız koyarak tasarladıklarını kaydetti.
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730 LİRAYA ALDIĞI HURDAYI BAŞTAN YARATTI
Rusya'da bir kişi teknesini taşımak için 15 bin ruble (yaklaşık 730 lira) karşılığında hurdadan aldığı Lada cipi en baştan yeniledi.
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15 bin ruble karşılığında aldığı cipi baştan sona yenileyen Rus Nikolai Fedov sonunda amacına ulaştı.
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Koltuklarını yenileyen ve cipin üstünü açtıran Nikolai az bir miktar para harcayarak hayallerini süsleyen cipi yaptı.
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İşte görünce şaşkına döneceğiniz o cipin yapım aşaması...
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94 MODEL OTOMOBİLİ HURDADAN SIFIRA ÇEVİRDİ
DHA'nın haberine göre, Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Gökhan Demirel, Bolu'nun Mengen İlçesi'nden bir evin bahçesinde çürümeye terk edilen 1994 model otomobili sahibinden bin 400 liraya satın aldı.
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Çekici ile Zonguldak'ta sanayiye getirilen araç, orijinaline uygun şekilde yeniden yapıldı.
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Bir kaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 15 bin lira harcanarak yenilenen otomobil ilgi gördü.
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Demirel, aracı orijinaline uygun yapmak için hurda araçlardan parçalar topladığını, bazı parçaları da sıfır aldığını söyledi. Aracı yaklaşık 7 yılda tamamladıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:
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"Yaşlı bir amcanın aracıydı. Tarlada atıl durumdaydı aldığımızda. Büyük bir revizyona soktuk. Tamamen orijinal parça kullanmaya dikkat ettik.
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Araç ilk günkü gibi oldu. İlgi odağı oldu kentte. İnsanlar görünce geçmişini hatırlıyor. Fotoğraf çektirenler oluyor.
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Ben de çocukken babamın 1975 model benzer aracını hatırlıyorum.
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O günden beri aynısını toplamak istiyordum. Nasip oldu, imkan oldu ve aynısını topladık. Çok mutluyum."
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Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok.
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İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor.
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Bu ev de bu şekilde alınmıştı...
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Fakat alt katındaki garajda ilginç bir araç görünüyordu...
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Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!
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Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...
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Üstelik çok da eski görünmüyordu...
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Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı.
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Çünkü artık klasik bir otomobili vardı!
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Araç garajdan çıkartıldı ve değişim için yolculuk başladı...
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TÜM PARÇALARINI SÖKÜP SIFIRDAN İNŞA ETTİ!
Mercedes 300 SL'i bütün parçalarını söküp sıfırdan inşaa etmek için uygun şekilde projelendiren otomobil ustası bir sanat eseri gibi aracının her bir karesini yeniden işledi ve ortaya kusursuz bir Mercedes 300 SL çıktı.
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İşte Mercedes 300 SL'in nereden nereye dedirtecek kareleri...
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15 BİN LİRAYA EFSANEYİ BAŞTAN YARATTI!
Satın aldıkları Şahin marka otomobili yenilemeye girişen iki genç 15 bin TL harcadı ve ortaya yepyeni bir otomobil çıkardı. İşte bir hurdanın 'Şahin'e dönüşünün o görüntüleri...
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Aydınlı otomobil ustası aylar önce uzun uğraşlar sonucu hurda Murat 131'i baştan yarattı, görenler gözlerine inanamadı. İşte Facebook'ta da yoğun olarak paylaşılan Murat 131'in küllerinden doğuşu...
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TÜRK USTALAR HURDA MURAT 131'İ BAŞTAN YARATTI!
Hurdadan aldıkları Murat 131'i baştan yarattılar...
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İşte o değişimin fotoğrafları...
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TÜRK USTALAR KARTAL'I BAŞTAN YARATTI!
Ancak ustalar, aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe sokmayacaklarını dile getirdiler.
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İşte o muhteşem değişim...
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EFSANE FIAT 500'ü SIFIR HALE GETİRDİ!
Fiat'ın efsane modellerinden 500 modelini restore eden adam, aracın değişimini adım adım kaydetti.
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Aldığı hurda halindeki aracı, önce tamamen söken adam, motoru bile kalmayan aracı baştan yarattı.
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İşte adım adım efsanenin baştan yapılışı...
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