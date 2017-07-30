OTOMOBİL

Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü

25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09 AA

  • 1 Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
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    Mersin'de, klasik araç meraklısı Murat Ergenç, 1957 model International Harvester A110 Stepside'ı, 100 bin lira harcayıp orijinaline yakın hale getirdi.

  • 2 Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
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    Mersin'de yaşayan ve çocukluğundan bu yana klasik araçlara hayranlık duyan 35 yaşındaki Ergenç, İstanbul'daki bir yakınında 1957 model International Harvester A110 Stepside model araç bulunduğunu öğrendi.

  • 3 Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
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    Yaklaşık 15 yıldır kullanılmadığı için hurdaya çıkan aracı almaya karar veren Ergenç, 1959'da Türkiye'ye giren ve uzun yıllar kullanılan klasik aracı çekici yardımıyla Mersin'e getirdi.

  • 4 Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
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    Ergenç, aracı eski günlerine döndürebilmek için tamircisiyle hummalı bir çalışma içerisine girdi. İlk olarak aracın tüm parçalarını söken Ergenç, yaklaşık 2,5 yıl süren çalışma sonunda 100 bin lira harcayarak arabayı ilk haline yakın bir duruma getirdi. Ergenç, özellikle Amerikan klasik araçlarına ilgisi olduğunu söyledi.

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  • 5 Klasik aracı 100 bin lirayla eski haline döndürdü
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    Daha öncede bir klasik araç alıp sattığını anlatan Ergenç, "Bu araç 15 yıl boyunca İstanbul'da atıl kaldığı için tabanı bile yoktu." dedi. Aracın, klasik araba tutkunları için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Ergenç, şöyle konuştu:

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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