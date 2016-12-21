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Ticari araçlarda kredili alımlarda ise Yeni Ford Ranger hariç, diğer modellerde müşterilerini 24 bin lira 24 ay sıfır faiz veya "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alımlarında 28 bin lira, 24 ay sıfır faiz ve 200 lira (KDV dahil) servis çeki fırsatından yararlandıran Ford, Yeni Ford Ranger'da 30 bin lira, 12 ay sıfır faiz veya "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko alımlarında 36 bin lira, 12 ay sıfır faiz avantajı tanıyor.