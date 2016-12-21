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Otomobil firmaları kampanya yarışında

07 Aralık 2016 Çarşamba, 17:29:41 AA

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp, 2016 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında başlattıkları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da zenginleştirdi

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    Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı firmalardan derlenen bilgilere göre, 2016 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala, sıfır faizli finansmandan, nakit alım indirimleri ve sabit kura kadar geniş bir yelpazede alternatif ödeme seçenekleri sunan, hatta "ÖTV ve kur farkı"nı karşılayan firmalar arasında rekabet arttı.

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    Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan yılın son kampanyalarında, "11 bin 400 liraya varan indirim, "Düz vites fiyatına otomatik vites", "4 bin liraya varan takas indirimi",

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     30 aya varan sıfır faiz", "6 ay taksit erteleme", "4 yıla uzayan vade", "Yüzde 5'e varan indirim", "ÖTV ve kur farkının karşılanması" ve "sabit kur" gibi fırsatlar yer alıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 08 Aralık 2016 Perşembe 15:13
    GÖZ BOYAMA BUNLAR İNDİRİM FİLAN YOK ÇÜNKÜ FİRMALAR ZAM GELMEDEN ZAM YAPTILAR ZATEN..
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