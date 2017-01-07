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Araç tescilinde yeni dönem

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, 680 sayılı KHK'deki düzenlemeye göre Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek

07 Ocak 2017 Cumartesi, 00:42:32 Güncelleme: 00:44:33 AA

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak.

Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak.

Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilecek.

Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olacak.

Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek.

Mahkemeler bu hükmün dışında tutulacak.

Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.

Devre ilişkin öngörülen hükümler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacak.

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