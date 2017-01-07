2016 yılı binek ve hafif ticari araç pazarı rekor satış rakamlarına ulaştı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) bu yıl yedincisini düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede yılın en başarılı markalarıyla birlikte 2016 yılının pazar rakamları da ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar tarafından paylaşıldı. ODD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.6 artışla 983 bin 720’ye ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Geçen yıl 2015’e göre otomobil satışları yüzde 4.3 artarak 756 bin 938’e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6.4 azalarak 226 bin 782’ye geriledi.

Özel Tüketim Vergisi ve kur farklarının fiyatlara kısmen yansıdığı 2016 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 9.13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yılının aynı ayında toplam pazarda 156 bin 173 araç satılmıştı.Yılın son ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise aralık ayında 2015’in aynı ayına kıyasla yüzde 19.04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düştü.

2.0 LİTRENİN ÜSTÜ % 35 KÜÇÜLDÜ

2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motor hacmi 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 4.92 arttı 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 2.53, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35.73 azalış izlendi. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı. Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.51’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57.27’ye yükseldi. 2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81.85’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek rakama yüzde 49.88 pay ve 377 bin 549 satışla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47.86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.

‘EKONOMİNİN LOKOMOTİFİYİZ’

“ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri” töreninde, otomotiv dünyasının başarılı markaları ve çalışmaları ödüllendirildi. En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası Volkswagen, en çok satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Gladyatör Ödülleri’nin yedincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek otomotiv sektörünün, yarattığı iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, ana oyuncular ve bağlı sektörleriyle yarattığı bütünsel istihdam ile “ekonominin lokomotifi” unvanını hak ettiğini söyledi. Sektörün mütevazı rakamlardan bir milyona yakın ve artık sürdürülebilir bir piyasa seviyesine ulaştığını anlatan Bayraktar, “Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiren otomotiv sektörünün en fazla ihracat yapan sektör konumunda. Gayri safi yurtiçi milli hasılaya da yaklaşık yüzde 5 katkıda bulunuyor. 2017, tahminlerimize göre kolay bir yıl olmayacak ama ekonomimizin büyümeye devam edeceğine inanıyorum” dedi.

2016 YILININ İLK 10’U

İŞTE YILIN GLADYATÖRLERİ

- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen

- En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

- En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Suzuki

- En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

AYBAR EMEKLİ OLDU

Renault Mais Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, dün itibarıyla emekliye ayrıldığını duyurdu. İbrahim Aybar, Oyak çalışanı olarak 16 yılı aşkın süredir görevli olduğu işinden emekliye ayrılması nedeniyle veda mesajı yayımladı. Aybar, 2 Ekim 2000’den 29 Ağustos 2016’ya kadar Renault Mais AŞ genel müdürü olarak, o tarihten itibaren ise yönetim kurulu başkanı olarak otomotiv sektörünün Türkiye’de son yıllardaki gelişiminde aktif rol almanın gururu ile dolu olduğunu belirterek “Elbette biz iş insanları için üstlendiğimiz görevlerin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. Ben de herkes gibi görevlerimin sonuna geldim ve hayatımda emeklilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı. Bu yeni döneminde, yoğun tempo ile geçirdiği çalışma hayatının birikimlerini paylaşmaya devam edeceğine işaret eden Aybar, “Sağlığım elverdiği sürece daha esnek ama yine aktif bir yaşam içinde olmayı sürdüreceğim” değerlendirmesini yaptı.

GAZETE HABERTÜRK