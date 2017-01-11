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Otomotiv Sanayii Derneği
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Üretilen her 100 araçtan 77'si ihraç edildi

Türkiye'de 2016 yılında otomotiv üretimi yüzde 9 artışla 1 milyon 486 bine çıkarken, üretilen her 100 araçtan 77'si ihraç edildi.

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:19:08 Güncelleme: 17:22:34 AA

Türkiye'de 2016 yılında otomotiv üretimi yüzde 9 artışla 1 milyon 486 bine çıkarken, üretilen her 100 araçtan 77'si ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2016 yılı aralık ayına ait üretim, ihracat ve satış değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre, geçen yıl bir önceki yıla göre, toplam üretim yüzde 9, otomobil üretimi ise yüzde 20 arttı.

Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 486 bin, otomobil üretimi ise 951 bin düzeyinde gerçekleşti. Böylece otomotiv sanayisi yıllık toplam üretim ve otomobil üretiminde en yüksek seviyesine ulaştı.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

Geçen yıl 2015'e göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 15, otomobil ihracatı ise yüzde 23 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 141 bin, otomobil ihracatı da 746 bin düzeyinde gerçekleşti

PAZAR YİNE 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

2016 yılında toplam pazar bir önceki yıla yakın bir seviyede, 1 milyon 8 bin düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarında yüzde 4 artışla 757 bin araç satıldı. Yerli otomobil satışları yüzde 2 ve ithal otomobil satışları yüzde 5 artarken, ithalatın pazar payı 2016 yılında yüzde 75 olarak gerçekleşti.

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