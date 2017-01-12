Volkswagen AG'nin soruşturma sonucu belli oldu

Volkswagen AG, dizel emisyon hilesi nedeniyle geçirdiği soruşturma sonunda ABD'de ödemeyi kabul ettiği 4.3 milyar dolar tazminatın yanı sıra, kapsamlı reformlar yapmayı, yeni denetlemeleri ve üç yıl süreyle tarafsız bir gözlemcinin gözetiminde kalmayı kabul etti.

ABD'deki araçlarına yasal havayı kirletme sınırının 40 katı kirliliğe izin veren hileli yazılım yüklediği iddiaları karşısında uzlaşma arayan Alman otomotiv şirketi, ABD'de ve diğer ülkelerdeki çalışma yöntemlerini değiştirmeyi kabul etti. VW, ürün geliştirme ile ruhsatlama ve denetlemeleri birbirinden ayrı iki birime yaptıracak.

Bağımsız gözlemci ise, Volkswagen belgelerine her an erişebilecek ve şirketin işletmecileri ve üst düzeyli idarecilerinim çevre yasalarına ne ölçüde uyduklarını denetleyecek.

Gözlemci, ABD adalet bakanlığına en az iki izleme raporu verecek ve Almanya, ABD ve başka yerlerdeki VW çalışanları ile

işyerinde görüşmeler yapabilecek. Amerika'daki Çevre Koruma Dairesi (EPA) yetkilisi Gina McCarthy dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim talep ettiğimiz bazı yapısal değişiklikler olduğu için bu tür şeylerin tekrarlanması için pek imkan kalmayacak" dedi.

VW kendisine yöneltilen üç ayrı suçlamayı kabul edecek ve üç yıl süreyle gözetim altında tutulacak. Bağımsız denetimin

dışında, çevre yönetimi sistemlerinin kullanılması konusunda da her yıl ayrı bir denetime de tabi olacak. Şirket, uymayı kabul ettiği bazı zorunlu önlemleri yerine getirmezse günde azami 50,000 dolar ve denetçilere yalan beyanda

bulunursa 1 milyon dolar para cezası ödeyecek.