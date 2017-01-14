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Fiat CEO’su Sergio Marchionne: Bizi ancak kafası dumanlı olanlar VW’ye benzetir

Fiat - Chrysler’in de 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sattığı 103 bin aracında Volkswagen benzeri bir manipülasyon yaptığına ilişkin iddialar üzerine konuştu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 01:41:45 Güncelleme: 02:23:33

Fiat-Chrysler CEO’su Sergio Marchionne Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) iddialarını kesin bir dille reddederek, “Bizi emisyon değerlerini hileyle daha düşük gösteren Alman markasına benzetenler yasadışı bir şeyler tüttürmüş olmalılar” dedi.

Marchionne, “Aylardır Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile iletişim halindeyiz. Araçlarımızın emisyon değerlerini bu kuruma net olarak bildirdik. Suçlamaları ancak saçmalık olarak tanımlayabilirim” diye konuştu.

İddialara ilişkin öfkesini gizlemeyen Marchionne, grubun motoru tam olarak koruyacak bir yazılım üzerine çalışmaya devam ettiğini, bu çalışmanın tamamlanmasıyla EPA’nın endişelerinin de giderileceğini söyleyerek, bu konunun ABD’de el değiştirecek olan başkanlıkla ilgili olmadığını umduğunu söyledi.

ABD ÇEVRE AJANSI FIAT’I DA SUÇLADI

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) yaptığı açıklama ile Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubuna ait bazı araçlarda emisyon ölçümlerinin hileli olduğunu duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) önceki gün yaptığı bir açıklama ile Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubuna ait bazı araçlarda emisyon ölçümlerinin hileli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 2014, 2015 ve 2016 model yıllarına ait Jeep Grand Cherokee ve Dodge Ram 1500 modellerinin 3.0 litre dizel motorlu versiyonlarına yerleştirilen bir yazılımın emisyon ölçümlerinde hileye yol açtığı belirtildi. ABD’de satılan araçlarda tespit edildiği iddia edilen hileli yazılım, Fiat Chrysler’e ait 104 bin otomobili kapsıyor. EPA, yapılan testlerde Fiat Chrysler’ın dizel araçlarına emisyonu yükselten gizli yazılım yüklediğinin tespit edildiğini ve Fiat Chrysler’in bu yazılım ile kanunları ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada, Fiat Chrysler’in araçlarındaki gizli yazılımın daha önce benzer nedenle suçlu bulunan Volkswagen’in yaptığı gibi emisyon manipülasyonu yapıp yapmadığının ise halen araştırıldığı bilgisine yer verildi. Fiat Chrysler’in de kural ihlalleri nedeniyle birtakım ihlalerle karşı karşıya kalabileceği vurgulanan açıklamanın ardından, şirketin Milano borsasında işlem gören hisseleri yüzde 16 ve New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 13 civarında değer kaybetti.

İddialara ilişkin İtalyan medyasına konuşan Sergio Marchionne, öfkesini gizlemedi. Yeni bir yazılım üzerine çalıştıklarını belirten Marchionne sonucun EPA’yı da memnun edeceğini söyledi.

GAZETE HABERTÜRK

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