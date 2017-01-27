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Trafikte elektrikli araçlar artacak

BP Enerji Görünüm raporu: Elektrikli araç sayısı, dünya genelinde 2035'e kadar 100 milyona ulaşacak. Söz konusu dönemde, elektrikli araçlar küresel filonun yüzde 5,5'ini oluşturacak.

27 Ocak 2017 Cuma, 09:46:57 Güncelleme: 09:54:26 AA

British Petroleum (BP), çevre dostu elektrikli araçların sayısının dünya genelinde 2035 yılına kadar 100 milyonu bularak, küresel araç filosunun yüzde 5,5'ini oluşturacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü otomobil markalarının geliştirdikleri yeni modellerle elektrikli araçlar, kullanıcıların dikkatini çekmeye ve trafikte artış göstermeye başladı.

BP'nin Enerji Görünümü raporunda, 2015'te 1,2 milyon olan elektrikli araç sayısının 2035 yılına kadar yaklaşık 100 milyonu bulacağı öngörüldü.

Raporda, bu rakamın dörtte birini hibrit araçların, geri kalanını ise sadece elektrikle çalışan araçların oluşturacağına dikkat çekildi.

Dünyadaki toplam otomobil filosunun 2035'e kadar gelir artışı ve altyapıdaki iyileştirmelerle 1,8 milyar adete çıkacağının belirtildiği raporda, elektrikli araç sayısının aynı dönemde toplam filonun yüzde 5,5'ini oluşturacağı ifade edildi.

Raporda, "Artan refah seviyesinin gelişmekte olan ülkelerdeki araç sahibi olma oranının artırdığı ve verimlilik hedefleriyle düşen batarya maliyetlerinin elektrikli araca geçişi teşvik ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en önemli faktörün akaryakıt fiyatları olduğu vurgulanan raporda, elektrikli araç bataryalarının maliyetinin düşmesi, hükümetlerin elektrikli araçlara yönelik teşvikleri, normal araçların verimliliğinin gelişmesindeki hız ve tüketici tercihleri ise diğer önemli unsurlar olarak gösterildi.

PETROL TALEBİ 1,2 MİLYON VARİL AZALIR

Raporda, elektrikli araçların petrol talebindeki büyümeyi az da olsa yavaşlattığına dikkat çekilerek, 2015'te trafikteki araçların günlük 19 milyon varil akaryakıt talebi olduğu ve bu rakamın küresel petrol talebinin beşte birine denk geldiği kaydedildi.

Gelecek 20 yılda araç sayısının ikiye katlanmasının aynı şekilde akaryakıt talebini de artıracağı belirtilen raporda, "Elektrikli araç sayısındaki 100 milyonluk artış petrol talebini günlük 1,2 milyon varil düşürecektir." ifadeleri kullanıldı.

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