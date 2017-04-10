OTOMOBİL
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
OTOMOBİL

Hurdaya dönen lüks otomobiller

22 Şubat 2017 Çarşamba, 09:38:40

  • 1 Hurdaya dönen lüks otomobiller
    1 | 120

    Danimarka'da bir sanat galerisinde sergilenen Lamborghini Gallardo model bu otomobili çizmek serbest.

  • 2 Hurdaya dönen lüks otomobiller
    2 | 120

    Galeriyi ziyaret eden insanlar, hatıra niyetine lüks otomobili çizikler içerisinde bırakıyor.

  • 3 Hurdaya dönen lüks otomobiller
    3 | 120

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 10:29
    Bir an bitmeyecek zannetim
Kalan karakter : 300