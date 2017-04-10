Hurdaya dönen lüks otomobiller

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İÇİNİZ CIZ EDECEK!

2002 yılında üretimine başlanan Ferrari Enzo'dan sadece 400 tane üretildi. Dönemin fiyatına göre 650 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olan araç öyle bir kaza yaptı ki ortadan 2 parçaya bölündü.