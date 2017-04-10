Hurdaya dönen lüks otomobiller

Danimarka'da bir sanat galerisinde sergilenen Lamborghini Gallardo model bu otomobili çizmek serbest.
Galeriyi ziyaret eden insanlar, hatıra niyetine lüks otomobili çizikler içerisinde bırakıyor.
MOTOSİKLETE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ!
İnternet ortamına düşen bu kaza fotoğrafı, insanları şaşkına çevirdi.
Bir otomobilin arkadan çarptığı motosikletin kazadan hiç hasar almadan çıkmasının yanı sıra, arabanın ön tarafının hurdaya dönmesi insanları şaşırttı.
İşte kazadan çıkan motorun son hali
Tayland'ın Bangkok kentinde bir adam, parti için arkadaşının 900 bin pound (4 milyon TL) değerindeki Lamborghini Murcielago model aracını ödünç aldı.
Adı Satinrawat Khampiranon olan 32 yaşındaki adam, aracın kontrolünü kayberedek palmiye ağaçlarının arasına daldı.
Kaza esnasında 2 kişilik araçta 3 kişi bulunuyordu. Kazadan tek zarar gören ise lüks Lamborghini oldu.
İşte o kareler...
Çin'in Lijiang şehrinde, iki Ferrari sürücüsü, bir anda yola giren yavru köpeği ezmemek için kaza yaptı.
Lüks otomobilde toplam 150 bin dolar, yaklaşık 450 bin Türk Lirası hasar meydana geldi.
İÇİNİZ CIZ EDECEK!
2002 yılında üretimine başlanan Ferrari Enzo'dan sadece 400 tane üretildi. Dönemin fiyatına göre 650 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olan araç öyle bir kaza yaptı ki ortadan 2 parçaya bölündü.
Kaza sonrası bu hale gelen otomobil yeniden tasarlanarak açık arttırmada 1.7 milyon dolara alıcı buldu. İşte hurdaya dönen Ferrari'nin inanılmaz değişimi...
Tüm parçaları değiştirilen Ferrari Enzo'nun, küllerinden yeniden doğduğu o hali.
İşte içinizi cız ettirecek süper lüks otomobillerin kaza sonrası fotoğrafları...
Ferrari
Bugatti Veyron
Ferrari 458 Italia
Lamborghini Gallardo
Lamborghini Murcielago
Lamborghini Aventador
Dodge Viper
Audi R8
Ford GT
McLaren MP4-12C
Porsche 911
Chevy Corvette
Porsche Boxster
Lotus Evora
Mercedes Class-Series CLK-Class
Maserati Gran Turismo
Fisker Karma
Bentley Continental
Lamborghini Huracan
Porsche 911 GT3 RS
Maserati 3200 GT
Porsche 911 Turbo
Ferrari 612 Scaglietti
TVR Tuscan
Porsche Cayman GT4
Dodge Viper RT 10
Dodge Viper SRT 10
Lamborghini Aventador Roadster
BMW Z-Series Z4
Maserati Ghibli
Turuncu renkli bir Lamborghini Aventador feci kazadan önce böyle görünüyordu! Kazadan sonra ise tanınmayacak bir haldeydi...
Ferrari 458 Speciale
BMW M1
BMW i8
Ferrari 488 GTB
Caterham r300
Ferrari F12 Berlinetta
Audi A3