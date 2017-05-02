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Trafiği en yoğun şehirler

26 Mart 2017 Pazar, 11:05:49

Navigasyon uygulaması TomTom, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirlerini sıraladı. Listeye Türkiye'den de 10 şehir girdi

  • 1 Trafiği en yoğun şehirler
    1 | 59

    50 Vuhan, Çin 

    Trafik yoğunluğu (%): 35

  • 2 Trafiği en yoğun şehirler
    2 | 59

    49 New York, ABD 

    Trafik yoğunluğu (%): 35

  • 3 Trafiği en yoğun şehirler
    3 | 59

    48 Cape Town, Güney Afrika

    Trafik yoğunluğu (%): 35

  • 4 Trafiği en yoğun şehirler
    4 | 59

    47 Fortaleza, Brezilya

    Trafik yoğunluğu (%): 35

  • 5 Trafiği en yoğun şehirler
    5 | 59

    46 Novosibirsk, Rusya

    Trafik yoğunluğu (%): 35

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