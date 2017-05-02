OTOMOBİL
Trafiği en yoğun şehirler
26 Mart 2017 Pazar, 11:05:49 | Güncelleme: 02 Mayıs 2017 Salı, 15:51:59
Navigasyon uygulaması TomTom, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirlerini sıraladı. Listeye Türkiye'den de 10 şehir girdi
-
1
1
|
59
50 Vuhan, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 35
-
2
2
|
59
49 New York, ABD
Trafik yoğunluğu (%): 35
-
3
3
|
59
48 Cape Town, Güney Afrika
Trafik yoğunluğu (%): 35
-
4
4
|
59
47 Fortaleza, Brezilya
Trafik yoğunluğu (%): 35
-
5
5
|
59
46 Novosibirsk, Rusya
Trafik yoğunluğu (%): 35
-
6
6
|
59
45 Çangçun, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 36
-
7
7
|
59
44 Hong Kong, Hong Kong
Trafik yoğunluğu (%): 36
-
8
8
|
59
43 Recife, Brezilya
Trafik yoğunluğu (%): 37
-
9
9
|
59
42 Varşova, Polonya
Trafik yoğunluğu (%): 37
-
10
10
|
59
41 Atina, Yunanistan
Trafik yoğunluğu (%): 37
-
11
11
|
59
40 Auckland, Yeni Zelanda
Trafik yoğunluğu (%): 38
-
12
12
|
59
39 Manchester, Birleşik Krallık
Trafik yoğunluğu (%): 38
-
13
13
|
59
38 Nankin, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 38
-
14
14
|
59
37 Brüksel, Belçika
Trafik yoğunluğu (%): 38
-
15
15
|
59
36 Taichung, Tayvan
Trafik yoğunluğu (%): 38
-
16
16
|
59
35 Paris, Fransa
Trafik yoğunluğu (%): 38
-
17
17
|
59
34 Vancouver, Kanada
Trafik yoğunluğu (%): 39
-
18
18
|
59
33 Zhuhai, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 39
-
19
19
|
59
32 Shenyang, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 39
-
20
20
|
59
31 Fuzhou, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 39
-
21
21
|
59
30 San Francisco, ABD
Trafik yoğunluğu (%): 39
-
22
22
|
59
29 Sidney, Avustralya
Trafik yoğunluğu (%): 39
-
23
23
|
59
28 Salvador, Portekiz
Trafik yoğunluğu (%): 40
-
24
24
|
59
27 Roma, İtalya
Trafik yoğunluğu (%): 40
-
25
25
|
59
26 Marsilya, Fransa
Trafik yoğunluğu (%): 40
-
26
26
|
59
25 Londra, Birleşik Krallık
Trafik yoğunluğu (%): 40
-
27
27
|
59
24 Taipei, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 40
-
28
28
|
59
23 Tientsin, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 41
-
29
29
|
59
22 Şangay, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 41
-
30
30
|
59
21 St. Petersburg, Rusya
Trafik yoğunluğu (%): 41
-
31
31
|
59
20 Kaohsiung, Tayvan
Trafik yoğunluğu (%): 41
-
32
32
|
59
19 Buenos Aires, Arjantin
Trafik yoğunluğu (%): 42
-
33
33
|
59
18 Shijiazhuang, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 42
-
34
34
|
59
17 Santiago, Şili
Trafik yoğunluğu (%): 43
-
35
35
|
59
16 Hangzhou, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 43
-
36
36
|
59
15 Shenzhen, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 44
-
37
37
|
59
14 Guangzhou, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 44
-
38
38
|
59
13 Moskova, Rusya
Trafik yoğunluğu (%): 44
-
39
39
|
59
12 Los Angeles, ABD
Trafik yoğunluğu (%): 45
-
40
40
|
59
11 Çangşa, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 45
-
41
41
|
59
10 Pekin, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 46
-
42
42
|
59
9 Tainan, Tayvan
Trafik yoğunluğu (%): 46
-
43
43
|
59
8 Rio de Janeiro, Brezilya
Trafik yoğunluğu (%): 47
-
44
44
|
59
7 Çengdu, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 47
-
45
45
|
59
6 İstanbul, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 49
-
46
46
|
59
5 Bükreş, Romanya
Trafik yoğunluğu (%): 50
-
47
47
|
59
4 Chongqing, Çin
Trafik yoğunluğu (%): 52
-
48
48
|
59
3 Cakarta, Endonezya
Trafik yoğunluğu (%): 58
-
49
49
|
59
2 Bangkok,Tayland
Trafik yoğunluğu (%): 61
-
50
50
|
59
1 Mexico City, Meksika
Trafik yoğunluğu (%): 66
-
51
51
|
59
LİSTEYE GİREN DİĞER TÜRK ŞEHİRLERİ
60 Ankara, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 33
-
52
52
|
59
74 Izmir, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 30
-
53
53
|
59
77 Bursa, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 30
-
54
54
|
59
101 Adana, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 27
-
55
55
|
59
107 Mersin, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 26
-
56
56
|
59
116 Gaziantep, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 24
-
57
57
|
59
119 Antalya, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 24
-
58
58
|
59
135 Kayseri, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 21
-
59
59
|
59
149 Konya, Türkiye
Trafik yoğunluğu (%): 19