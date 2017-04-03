OTOMOBİL
Ferrari'si podyumdan indirildi
03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:43:47 | Güncelleme: 15:52:48
HABERTURK.COM
Araba koleksiyonlarıyla da ilgi odağı olan Donald Trump tarafından 2007 yılında satın alınan 2004 model Ferrari F430 F1 Coupe açık artırmada satılamadı.
-
1
1
|
33
Trump tarafından 4 sene kullanılan Ferrari F430 F1 Coupe marka araç satılamadı.
-
2
2
|
33
2004 yılının Eylül ayında Paris Motor Show'da ilk lansmanı yapılan Ferrari F430, ünlü Pininfarina mühendisleri tarafından dizayn edilmişti.
-
3
3
|
33
Efsane pilot Michael Schumacher'in kullandığı Formula 1 aracından da güç ve estetik olarak esintiler taşıyordu.
-
4
4
|
33
Donald Trump tam 490 beygir gücündeki otomobili 2007 yılında özel siparişle satın aldı.
-
5
5
|
33
Daytona tarzı özel koltuklar, çamurluktaki Scuderia arma ve sarı kadran ile araç Trump nitelikleriyle donatılmıştı.
-
6
6
|
33
Kişisel kullanım için satın alınan Ferrari ile Trump, 4 yıl boyunca sadece 4000 km yaptı. Müzayede evi de araca 250-350 bin $ değer biçti
-
7
7
|
33
Oysa benzer Ferrari otomobillerin değeri 125-175 bin $ arasında değişiyordu.
-
8
8
|
33
Saatler süren açık artırma sonucunda ise en yüksek teklif 240 bin dolarda kaldı.
-
9
9
|
33
Beklenen teklif aralığına ulaşılamayınca araç podyumdan indirildi. Sonrasında ismi açıklanmayan bir kişinin aracı 270 bin dolara aldığı açıklandı.
-
10
10
|
33
Uzmanlara göre bu bedel tam bir hâyâlkırıklığı zira Trump'ın önceki arabaları ederinin 6-7 katına dek satılmıştı.
-
11
11
|
33
Örneğin, siyasete atılmadan önce Trump'ın 1988 model Cadillac limuzini Bonhams'ta 68.261 dolardan alıcı bulmuştu.
-
12
12
|
33
Bu, aynı dönemdeki benzer limuzinlerin 4-5 katı değer demek.
-
13
13
|
33
Yine bu Cadillac limuzinde de Trump ailesine ait arma bulunuyordu.
-
14
14
|
33
Trump'ın Lamborghini Diablo marka aracı geçen sene 460 bin $ fiyattan satılmıştı.
-
15
15
|
33
Bu da piyasa fiyatının en az 2 misli fiyat demek.
-
16
16
|
33
Lüks araçların sigorta ve değerlemesinde uzmanlaşmış Hagerty firmasından yetkili Jonathan Klinger durumu Trump'ın kutuplaştırıcı siyasetine bağladı.
-
17
17
|
33
Öte yandan müzayedelerde en çok ilgi gören ABD Başkanı ise Ronald Reagan.
-
18
18
|
33
Geçen seneki bir açık artırmada Reagan'a ait 10-20 bin dolardan gitmesi beklenen kovboy çizmelerine 199.500 $ ödenmişti.
-
19
19
|
33
Keza Reagan tarafından imzalanmış bir Berlin duvarı kalıntısı 10-20 bin $ beklenmesine rağmen 277.500 $ karşılığında satılmıştı.
-
20
20
|
33
Trump'ın sahip olduğu diğer araçlar ise şöyle
-
21
21
|
33
24 ayar Altın Chopper Motosiklet
-
22
22
|
33
Mercedes-Benz SLR McLaren
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33