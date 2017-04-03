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Ferrari'si podyumdan indirildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:43:47 HABERTURK.COM

Araba koleksiyonlarıyla da ilgi odağı olan Donald Trump tarafından 2007 yılında satın alınan 2004 model Ferrari F430 F1 Coupe açık artırmada satılamadı.

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    Trump tarafından 4 sene kullanılan Ferrari F430 F1 Coupe marka araç satılamadı.

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