Tesla, ABD’nin en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu

ABD’nin en büyük ve 50.8 milyar dolar ile en değerli otomobil üreticisi General Motors’tan sonra ikinci otomobil üreticisi olan Ford, bu unvanını 14 sene önce kurulan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’ya kaptırdı. ABD’li marka Tesla, 48.6 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak, Ford’un 45.4 milyar dolarlık piyasa değerini geçti ve ABD’nin en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu.



2003 yılında kurulan Tesla’nın ABD’deki Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin değeri yüzde 6 oranında değer kazanarak, düşük satışları nedeniyle NYSE’de işlem gören hisseleri yüzde 3 oranında düşen 114 senelik Ford’u geçmiş oldu. 2016’da tüm dünyada 6.7 milyon araç satan Ford ile karşılaştırıldığında Tesla bu başarını dünyada 75 bin otomobil satarak elde etti.

Tesla

Piyasa Değeri: 48.6 milyar dolar

Yıllık Üretim: 76 bin adet

Yıllık gelir: 7 milyar dolar

Kurucusu: Martin Eberhard ve Marc Tarpenning, 2003

Yeri: Palo Alto, California

Halka arz tarihi: 2010

Çalışan sayısı: 30 bin





Ford

Piyasa Değeri: 45 milyar dolar

Yıllık Üretim: 6.6 milyon adet

Yıllık Gelir: 152 milyar dolar

Kurucusu: Henry Ford, 1903

Yeri: Detroit, Michigan

Halka arz tarihi: 1956

Çalışan sayısı: 201,000

Gazete Habertürk