Tesla, ABD’nin en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu

ABD’nin en büyük ve 50.8 milyar dolar ile en değerli otomobil üreticisi General Motors’tan sonra ikinci otomobil üreticisi olan Ford, bu unvanını 14 sene önce kurulan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’ya kaptırdı. ABD’li marka Tesla, 48.6 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak, Ford’un 45.4 milyar dolarlık piyasa değerini geçti ve ABD’nin en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu.
2003 yılında kurulan Tesla’nın ABD’deki Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin değeri yüzde 6 oranında değer kazanarak, düşük satışları nedeniyle NYSE’de işlem gören hisseleri yüzde 3 oranında düşen 114 senelik Ford’u geçmiş oldu. 2016’da tüm dünyada 6.7 milyon araç satan Ford ile karşılaştırıldığında Tesla bu başarını dünyada 75 bin otomobil satarak elde etti.
Tesla
Piyasa Değeri: 48.6 milyar dolar
Yıllık Üretim: 76 bin adet
Yıllık gelir: 7 milyar dolar
Kurucusu: Martin Eberhard ve Marc Tarpenning, 2003
Yeri: Palo Alto, California
Halka arz tarihi: 2010
Çalışan sayısı: 30 bin
Ford
Piyasa Değeri: 45 milyar dolar
Yıllık Üretim: 6.6 milyon adet
Yıllık Gelir: 152 milyar dolar
Kurucusu: Henry Ford, 1903
Yeri: Detroit, Michigan
Halka arz tarihi: 1956
Çalışan sayısı: 201,000
Gazete Habertürk
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Misafir 36 dakika önceHIMM00
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Misafir 7 saat önceÇnemli olan geleri. Piyasa değeri yüksek olup para daha az kazandırması mı önemli.06
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Misafir 8 saat önceYıllık geliri 145 milyar, piyasa değeri 45 milyar ise varlık fonumuz hemen alsın fordu183