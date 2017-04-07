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Tüpgazlı otomobil icat eden Türk motor ustası

07 Nisan 2017 Cuma, 12:32:19 HABERTURK.COM

Uğur Dündar'ın TRT arşiv kayıtlarında bulunan bir röportajında, benzinli araca tüpgazı ilk kez bir Türk'ün 1978 yılında taktığı ortaya çıktı

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    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan TRT arşiv kayıtlarında, Uğur Dündar'ın tüpgazlı araba icat eden motor ustası Halit Avcıoğlu ile yapmış olduğu röportaj sosyal medyada gündem oldu.

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    1978 yılında tamamen kendi çabası ile kit, hortum v.b. parçaları araca uygulayarak ilk tüplü yerli otomobili icat eden motor ustası, sadece 75 liraya aldığı 12 kiloluk tüp (22 litre gaz) ile 500-600 kilometre yol aldığını söylüyor.

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    Halit Avcıoğlu hem tüpgaz, hem de benzinle çalışan otomobilinin hiçbir parçasına dokunmadığını, yalnızca kendi atölyesinde ürettiği parçaları bir araya getirerek, tüpgazdan çıkan gazı motorun yakabileceği şekilde ayarladığını söylüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Ülkemizde akaryakıt fiyatları makul olsa gerek kalmaz lpg ye felan zaten tehlikeli bişey.
  • Misafir 2 saat önce
    Böyle haberleri duyunca üzülüyorum ne yazık ki oto lpg sistemlerinde İtalyanlar birinci sırada ve hiç Türk Malı yok.
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