Geçtiğimiz günlerde yayınlanan TRT arşiv kayıtlarında, Uğur Dündar'ın tüpgazlı araba icat eden motor ustası Halit Avcıoğlu ile yapmış olduğu röportaj sosyal medyada gündem oldu.
1978 yılında tamamen kendi çabası ile kit, hortum v.b. parçaları araca uygulayarak ilk tüplü yerli otomobili icat eden motor ustası, sadece 75 liraya aldığı 12 kiloluk tüp (22 litre gaz) ile 500-600 kilometre yol aldığını söylüyor.
Halit Avcıoğlu hem tüpgaz, hem de benzinle çalışan otomobilinin hiçbir parçasına dokunmadığını, yalnızca kendi atölyesinde ürettiği parçaları bir araya getirerek, tüpgazdan çıkan gazı motorun yakabileceği şekilde ayarladığını söylüyor.