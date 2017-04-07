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Halit Avcıoğlu hem tüpgaz, hem de benzinle çalışan otomobilinin hiçbir parçasına dokunmadığını, yalnızca kendi atölyesinde ürettiği parçaları bir araya getirerek, tüpgazdan çıkan gazı motorun yakabileceği şekilde ayarladığını söylüyor.