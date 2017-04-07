07 Nisan 2017 Cuma, 12:53:53 | Güncelleme: 13:21:11
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Araç kullanırken yakıt tüketimini düşürmenin bazı yolları var. Kullanıcılar çok basit kurallara dikkat ederek ciddi oranda tasarruf yapabilir.
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Michelin firması, kullanıcılar için yakıt tasarrufu ve ekonomik sürüş için önerilerini paylaştı.
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Öneriler toplam 9 başlıkta toplanıyor.
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1- Aracı mümkün olduğu kadar sabit hızda kullanın.
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2- Yüksek devirde seyretmek yakıt tüketimini artırır.
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3- Devir göstergesi 2 bin-2 bin 500 gösterdiğinde motor hızınızı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla vites değiştirin. Aracın hızına uygun vitesle yolculuk edildiğinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanır.
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4- Lastik hava basıncı ekonomik araç kullanımını doğrudan etkiler.
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Hava basıncı düştükçe lastiğin yuvarlanma direnci artar. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Eksik hava basıncı lastiklerde hızlı aşınmaya da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30'a varan oranda azaltır.
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5- Klima yakıt tüketimini ciddi oranda artırır. Klimayı özellikle şehir içinde tutumlu bir şekilde kullanın.
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6- Yüksek hızlarda açık pencere ile seyretmekten kaçının. Otoyolda, açık olan bir pencere dahi yakıt tüketimini artırir.
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7- Fazladan ağırlık ve salınımlar yakıt tüketimini artırır. Gereksiz yük taşımamaya özen gösterin.
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8- Tavanın üstüne takılan ızgaralar ve bagaj taşıyıcıları gibi aerodinamik sürtünme meydana getirebilecek olan kullanılmayan aksesuarları çıkarın.
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9- Fişe takılı elektrikli cihazlar enerji ve yakıt tüketir. Elektrikli cihazların gereksiz yere fişte takılı olmadığından emin olun.