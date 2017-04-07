OTOMOBİL
07 NİSAN 2017
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Yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri

07 Nisan 2017 Cuma, 12:53:53 AA

  • 1 Yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri
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    Araç kullanırken yakıt tüketimini düşürmenin bazı yolları var. Kullanıcılar çok basit kurallara dikkat ederek ciddi oranda tasarruf yapabilir.

  • 2 Yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri
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    Michelin firması, kullanıcılar için yakıt tasarrufu ve ekonomik sürüş için önerilerini paylaştı.

  • 3 Yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri
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    Öneriler toplam 9 başlıkta toplanıyor. 

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