Vergi levhası olmayan araç satamayacak

Balıkesir Galericiler Sitesi Başkanı Nuri Özdemir yapılacak yeni düzenleme ile vergi levhası bulunmayan kişilerin 2. el araç alım satımı yapamayacağını belirterek “Herkes alım satım yapamayacak, ayakcılar yok edilecek” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ikinci el taşıt alım satımında önemli düzenlemeler yapılacağını açıklamasının ardından konuyu değerlendiren Balıkesir Galericiler Sitesi Başkanı Nuri Özdemir “Duyumlarımıza göre 2. El otomobil alım satımlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları kullanılacak ve seyyarların ortadan kalkacağı söyleniyor.

Vergi levhası olmayanlar 3 taneye kadar araba alım satımı yapabiliyorlardı. Bundan sonra ise yapılacak yeni düzenleme ile sadece 1 tane yapabilecekler, yani üçten bire inecek ve herkes araba alıp satamayacak. Ayakcıları yok edecekler, buda bizim en büyük isteğimiz herkes araba alıp satamayacak. Bu gün herkes öğretmeninden simitcisine kadar bu işi yapıyor. Buna bir kısıtlama gelecek vergi levhası bulunan kişiler araç satabilecek. Bunun dışındaki kişiler satış yapamayacak ve noterde işlem yapamayacak.

Bu konuların 2. El otomobil alım satımına yönelik yapılacak düzenlemelerin içinde olduğu söyleniyor. Buda işi hakkı ile yapan vergi ödeyen galericiler için büyük avantaj sağlayacak. Ancak birde duyduğumuza göre 2. Elde garanti verme zorunluluğu getirileceği söyleniyor. Belli bir kilometreye kadar araç satıcı sorumluluğunda olacak” dedi.