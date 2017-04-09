Türkiye'de Duster ile 2013'ten beri 4x4 pazarı lideri olan Dacia, bu modelin otomatik vites versiyonu olan 4x2 1.5dCi EDC 110bg dizel seçeneğini müşterilerle buluşturdu. Duster EDC modelinin, Laureate ve özel seri Blackshadow olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Duster EDC, 82 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia markasının Renault Grubu çatısı altında lanse edildiği 2004 yılından bu yana dünyada ve Türkiye'de büyümeye devam ettiğini söyledi.

Markanın "yalın, sağlam, ulaşılabilir" felsefesi doğrultusunda yüz binlerce müşteriye ulaştığını aktaran Çağdaş, otomatik vitesli araç satışlarının global pazarların yanı sıra Türkiye'de de yükseldiğini kaydetti.

Dacia, otomatik vites devrimini Duster'dan önce Sandero Easy-R ile başlatmıştı Fakat Sandero'nun vites yarı otomatik yani otomatikleştirilmiş bir versiyondu

Çağdaş, binek otomobil pazarında otomatik vites satışlarının payının yüzde 58 civarında bulunduğunu belirterek, "Bu pazarda yer almak ve uzun zamandır müşterilerimizden gelen yoğun otomatik vites talebine cevap verebilmek üzere Duster EDC'yi pazara sunuyoruz; üstelik 'ulaşılabilir' felsefesinden ödün vermeden, segmentinde 82 bin 900 lira gibi bir fiyatla" dedi.