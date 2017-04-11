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TÜİK, 2017 Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistikleri
OTOMOBİL

Trafiğe 2 ayda 178 bin 455 araç eklendi

TÜİK, 2017 Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerinin açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 21 milyon 268 bin 879 oldu

11 Nisan 2017 Salı, 11:34:38 Güncelleme: 11:35:33 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 268 bin 879 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 65 bin 8 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile kamyonet, yüzde 9,9 ile motosiklet, yüzde 8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 49,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 54,9, minibüste yüzde 47, otobüste yüzde 22,5, kamyonette yüzde 60,1, kamyonda yüzde 28,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,5 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 17,9, traktörde ise yüzde 22,7 artış oldu.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 4,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 2,6, minibüste yüzde 31,7, kamyonda yüzde 37,5, motosiklette yüzde 13,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 1,3, kamyonette yüzde 1,4, traktörde ise yüzde 5,4 artış oldu.
Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 438 bin 415 adet otomobilin yüzde 39,1'i LPG, yüzde 33,9'u dizel, yüzde 26,6'sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 180 adet otomobilin yüzde 22,1'inin Renault, yüzde 11,9'unun Volkswagen, yüzde 7,3'ünün Hyundai, yüzde 6,7'sinin Dacia, yüzde 6,7'sinin Fiat, yüzde 5,1'inin Toyota, yüzde 4,7'sinin Honda, yüzde 4,6'sının Nissan, yüzde 4,2'sinin Ford, yüzde 4,2'sinin Opel olduğu, yüzde 22,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

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