Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeniden yapılandırma ile ilgili bir soru üzerine Ağbal, geçen yıl yeniden yapılandırma kanunu yaptıklarını hatırlatarak yaklaşık 80,4 milyar TL vergi birim ve alacağını yapılandırdıklarını söyledi. Ağbal, söz konusu düzenlemeyi 2016 Haziran ayından 2017 Mart ayına taşıdıklarını kaydederek, yaklaşık 47 milyar TL’lik vergi alacağını yapılandıracaklarını ve düzenlemeden yaklaşık 7,2 milyon vatandaşın yararlanacağını vurguladı.

Bakan Ağbal, yeniden yapılandırma için haziran ayından itibaren ilk ödemelerin başlayacağını belirterek, 36 aya kadar taksitlendirme imkanı getireceklerini, vergi, prim borcunu peşin ödemek isteyen mükelleflerin peşin ödeme indiriminden

"HURDA ARAÇ İNDİRİMİ ŞEKLİNDE BİR ÇALIŞMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kanun tasarısının geçen yıl yapılan kanunla aynı kapsamda olacağını, bütün vergi mükelleflerinin bu düzenlemeden yararlanacaklarını kaydetti.

Hurda araç teşviki olup olmayacağına ilişkin soruya, Ağbal, “Şu an hurda araç indirimi şeklinde bir çalışmamız söz konusu değil. Bizim sektörle zaman zaman istişare toplantılarımız oluyor. Burada son yaptığımız toplantıda sektör, mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını, bir takım konularda teknik düzenleme taleplerinde bulundu. Bugün kendileriyle teknik konuları, mevzuat düzenlemelerindeki aksaklıkları konuşacağız. Herhangi bir şekilde bir vergi indirimi, hurda indirimi gibi bir çalışmamız bulunmamaktadır.” yanıtını verdi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Bütün bu yaptığımız düzenlemeler, aldığımız kararlar referandumla ilişkili kararlar değil. Biz 2016 Ağustos ayından itibaren ekonomide meydana gelen yavaşlamayı, canlanmaya döndürmek için ardı ardına kararlar aldık." dedi.

Ağbal, "Önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün üretim tarafını da yurt içi pazarın büyümesi tarafını da destekleyeceğiz. Sektörle bu anlamda güzel diyaloglarımız var." şeklinde konuştu.

"BİRİSİ DİĞERİNE FEDA EDİLECEK KONULAR DEĞİL"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin gıdadaki kayıt dışılık ile ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine Bakan Ağbal, "Kayıt dışı ekonomi ile enflasyon birbirine alternatif veya birisi diğerine feda edilecek konular değil." değerlendirmesinde bulundu.