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2017 New York Otomobil Fuarı

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:09:21

ABD'nin New York kentinde başlayan 117. Uluslararası Otomobil Fuarı'nda son model otomobiller kadar kamyonet ve 4x4'ler de büyük ilgi görüyor

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