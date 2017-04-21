Autoshow’da Opel’den üç prömiyer

Autoshow’un açılış gününde konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik “Opel olarak gücümüzü, her ihtiyaca cevap verebilecek genişlikteki ürün yelpazemizden alıyoruz. Bu anlamda müşterilerimizin tercihleri hangi yönde olursa Opel markamız ile müşterilerimizin ihtiyaç ve arzularını karşılayacak çeşitlilikteki ürün gamına sahip olmak her zaman önceliğimiz. 2017 yılında bir önceki yıla göre pazarda yaklaşık yüzde 15 daralma bekliyoruz ancak pazara sunacağımız yeni model ve motor seçeneklerimizle gücümüze güç katıp 2017 sonunda ülkemiz binek otomobil pazarında yüzde 8’lik pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni Insignia Grand Sport Mayıs sonundan itibaren 1.5 165 hp benzinli, 1.6 136 hp ve 2.0 210 hp dizel motor seçenekleri ile sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 118 bin 900 TL. Ülkemizde Design, Enjoy, Excellence ve Elite olmak üzere dört donanım paketi bulunacak.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, Yeni Insignia Grand Sport'u D segmentinde markanın amiral gemisi ve premium segmentteki rakiplerine güçlü bir alternatif olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Öte yandan Insignia Sports Tourer da ülkemizde dördüncü çeyrekte satışa sunulacak. Bir önceki modelden 200 kilogram daha hafif olan otomobilin bagaj hacmi ise 100 litre daha fazla hacim sunuyor.







Opel'in Crossland X modeli de Temmuz’da pazara sunulacak. 1.2 81 hp ve 1.2 110 hp benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra 1.6 99 hp dizel seçeneğine de sahip olacak.

Crossland X, markanın 2016’da Mokka X ile hayata geçirdiği X ailesinin ikinci üyesi.