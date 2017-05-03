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11 sıra dışı konsept araç tasarımı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:49:43 HABERTURK.COM

Volkswagen, BMW, Nissan, Honda, Toyota, Fiat, Citroen gibi lokomotif otomobil üreticilerinin rekabeti konsept araçlara da sıçradı. İşte, otomobil fuarlarında peşpeşe tanıtılan birbirinden ilginç, sıra dışı ve teknolojik tasarımlar.

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    Toyota'nın henüz ismi olmayan konsept aracı CES autoshow kapsamında tanıtıldı.

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    Araç, sürücülerin yola odaklanmasını sağlayacak şekilde tasarlanan asistan özelliklerle dolu.

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    Yui ismindeki yapay zeka, araçla ilgili komutlarınızı sesli olarak algılayıp uygulayabiliyor.

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    Yui, ses ve ışık oyunlarıyla yolcularını karşılayacak sürüşü daha eğlenceli bir hâle getirmeye çalışıyor.

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    Toyota'nın konsept aracında dokunmatik ekran yok, nedeni sürücünün dağıtmamak. Yerine uyarı ekranları var. Sürücüsüz ve otonom sürüş ihtimali için ihtimaller de düşünülmüş.

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