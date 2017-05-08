Karsan gözünü Avrupa ve Amerika pazarlarına dikti

Karsan’da 10 ay önce köklü bir değişim gerçekleşti. Yaklaşık 30 yıldır Tofaş’ın üretimden pazarlamaya kadar farklı pozisyonlarında yönetici olarak görev yapan Okan Baş, Karsan’ın direksiyonuna geçti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, kısa süre içinde şirketin neredeyse tüm tepe yönetimi de değişti. Yeni yapılanmadan sonra ilk kez basının karşısına çıkan Karsan CEO’su Okan Baş, “Kendi tasarımını sıfırdan hayata geçirebilen, başta Hyundai, Peugeot ve Renault gibi markalar için üretim yapan ve bin çalışanı olan bir şirketiz. Daha iyi sonuçlar almak için daha iyiyi nasıl yapabileceğimizi düşündük. Organizasyonumuzu daha efektif ve sade bir şekle getirip yeni bir yol haritası belirledik” açıklaması yaptı. Yeni ürünlerle atağa geçtiklerini vurgulayan Baş, “Karsan son yıllarda piyasaya çok özgün araçlar sürdü.

Jest, Atak ve Star tamamen bir ihtiyaca yönelik yapılmış ürünler olarak dikkat çekiyor. Jest’in yerini alan Jest+ ise, Türkiye ticari araç sektörü için önemli bir atılım diyebiliriz” diye konuştu. İlk nesil Jest’ten toplam 5 bin adet satıldığını vurgulayan Baş, “Alçak tabanlı, engelli erişimine uygun ve 6 metrelik küçük mantığı ile yapılan Jest+, mevcut Jest modelinin yerini alacak. Jest+’yı tasarlarken tamamen yolculardan ve kullanıcılardan alınan geri bildirimleri dinledik” dedi.

AVRUPA’YA MİNİBÜSÜ TANITIYOR

Jest, Atak ve Star modelleri için bu sene Avrupa’ya da 300 adetlik bir ihracat hedefleri olduğunu söyleyen Baş, “Geçtiğimiz yıl ihraç kayıtlı satışlar dahil 100 milyon dolarlık bir yurtdışı satış gerçekleştirdik. Ciromuzdaki ihracat payımızsa yüzde 60 oranında gerçekleşti” açıklaması yaptı.

HEDEF İSPANYA VE ABD

Okan Baş, İspanya’da Madrid Belediyesi’nin açacağı 18 adetlik elektrikli araç ihalesi için gönderdikleri araçların test sürüşlerinin çok olumlu geçtiğini söyledi. ABD Posta Servisi’nin “Yeni Nesil Posta Dağıtım Aracı” sürecine ilişkin sunduğumuz teklifin ihale mercii tarafından kabul edildiğini de belirten Baş 2017’nin son çeyreğinde bu ihale için istenen 6 adet aracın prototipini teslim edeceklerini ve şanslarını çok yüksek gördüklerini belirtti.