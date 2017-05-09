ithal araç
OTOMOBİL

El konulan ithal araçların iadesine yönelik düzenleme

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle el konulan ancak müsadere kararı verilmemiş araçların iadesi için 31 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulabilecek

09 Mayıs 2017 Salı, 10:27:35 Güncelleme: 10:29:15 AA

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle el konulan ancak müsadere kararı verilmemiş araçların iadesi için 31 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekiyor.

Adalet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle El Konulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca açılan kamu davalarına konu olması sebebiyle el konulan taşıtların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 27 Ocak 2017'den önce el konulan, müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış kara taşıtlarını kapsıyor.

Söz konusu nedenlerle açılan kamu davalarında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi hükmünden yararlanmak isteyen kişiler, 31 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ödemeleri gereken tutarı öğrenmek için ön tespit dilekçesiyle ilgili gümrük idaresine başvuracak.

Dilekçeyi alan gümrük idaresince, aracın tasfiyesinin tamamlanıp tamamlanmadığıyla araç hakkında müsadere kararı bulunup bulunmadığı araştırılacak. Ön tespit dilekçesinin verildiği tarihten itibaren işlemler sonuçlandırılıncaya kadar tasfiye işlemlerine devam edilmeyecek.

Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin yine aynı tarihe kadar tamamlanması halinde kabul edilecek. Başvuru formunun ilgili gümrük idaresine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödeme yapılacak. Aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenecek.

Mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine araç sahibine iade edilecek. Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için başvuru sahibinden yıllık 250 lira tahsil edilecek. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TAYSAD Sivil Toplum İşbirliği Paneli'ni gerçekleştirdi
OTOMOBİL

TAYSAD'dan sosyal fayda atağı
Otokar'a 47 milyon euroluk 'zırhlı' siparişi
OTOMOBİL

Otokar'a dev sipariş
Otomotivde katma değeri artıran tasarımlara 120 bin TL ödül
OTOMOBİL

O tasarımlara 120 bin TL ödül
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İşte Türkiye'nin en çok satan otomobili
11 sıra dışı konsept araç tasarımı
OTOMOBİL

Otomotiv devlerinden 11 müthiş model
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan'da geriledi
OTOMOBİL

Otomobil pazarında düşüş
El konulan ithal araçların iadesine yönelik düzenleme
OTOMOBİL

YURTDIŞINDAN ARAÇ GETİRENLER DİKKAT!
Otomotiv ihracatı artarark 2.3 milyar dolara ulaştı
OTOMOBİL

11 YILDIR ÜST ÜSTE İHRAACAT ŞAMPİYONU
Karsan gözünü Avrupa ve Amerika pazarlarına dikti
OTOMOBİL

AVRUPA’DAN YOLA ÇIKTI ABD’YE VARDI
2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk ve Dodge Challenger SRT Demon
OTOMOBİL

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İKİ ARACI
Şoför esnafından hurda araç düzenlemesine destek
OTOMOBİL

"PİYANGO GİBİ..."
En ucuz otomobiller ve fiyatları
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 23 OTOMOBİLİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme