Volkswagen Beetle ve Scirocco üretimini durdurabilir

haberturk.com’un Autocar sitesine dayanarak derlediği habere göre, emisyon skandalı nedeniyle zor bir dönem geçiren Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla Beetle ve Scirocco’nun üretimine son vermeyi planlıyor.

Son dönemde elektrikli arabalar gibi yeni teknolojilere yöneldiği belirtilen Volkswagen’ın en eski modelleri olan Bettle ve Scirocco’dan vazgeçtiği iddiaları yabancı otomotiv siteleri tarafından gündeme getirildi.

Bettle’in şirketin en az satan arabalarından biri olduğu ve ABD’de son dönemdeki yükselişine rağmen hedefin çok gerisinde kaldığı belirtiliyor. Bettle’ın geçen yıl Avrupa’da sadece 25 bin adet sattığı, Scirocco’nun da aynı dönemdeki satışının 11 binin altında kaldığı kaydedildi.

Autocar sitesine göre, şirketin yıllık toplantısında konuşan Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Arno Antlitz’in “Beetle ve Scirocco hep zaman duygusal ve çekici arabalarımızı temsil etti ancak üretim planlamamız her zaman arabaları bir kuşaktan diğerine taşımamızı öngörmüyor” dedi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2015 yılında sattığı bazı araçlarda yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinde manipülasyon yaptığı ve bu şekilde çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiği açıklanmıştı.