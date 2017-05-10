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Volkswagen dizel skandalı soruşturmasındaki bulguları paylaşmayı reddetti

Volkswagen, yatırımcılar tarafından dizel emisyonu skandalına yönelik önemli bir soruşturmanın sonuçlarını yayınlaması isteğini reddederek, yasal nedenlerden dolayı bunu yapamayacağını söyledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:24:29 Güncelleme: 17:36:34 Reuters

Yatırım danışmanlık firması Hermes EOS Salı günü yaptığı bir açıklamada, ABD'li hukuk firması Jones Day tarafından yapılan bir incelemenin sonuçlarının açıklanmasının, Volkswagen'in (VW) şimdiye kadar yaşadığı en büyük şirket krizini arkasında bırakabileceğini belirtti.

VW Başkanı Hans Dieter Poetsch, şirketin hissedarlarıyla yaptığı yıllık toplantıda, "Jones Day tarafından hazırlanan yazılı bir sonuç raporu yok ve olmayacak" dedi. Yaklaşık 3,000 hissedarın katıldığı toplantıda konuşan  Poetsch, "VW'nin böyle bir raporu yasal nedenlerden dolayı  açıklayamayacağı konusunda anlayışınızı bekliyorum" dedi. 

RAPORU AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

VW ilk yaptığı açıklamada yatırımcıların Jones Day tarafından hazırlanan ve ABD'li yetkililerle varılan 4.3 milyar dolarlık anlaşmanın temelini oluşturan raporu açıklayacağı sözü vermişti fakat bu sözü sonradan terk etti.

Şirket açıklamasında raporda yer alan içeriğin Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan "durum açıklaması" raporunun içine konulduğunu ve anlaşmanın şartlarından birisi olarak ayrı  bulgular yayınlayamayacağını belirtti.

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