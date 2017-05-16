Ford her 10 çalışandan birini işten çıkaracak

Wall Street Journal'ın haberine göre işten çıkarma planı Ford'un satışlardaki düşüş ve yeni teknolojilere yatırım nedeniyle başlattığı 3 milyar dolarlık maliyet kesintisi programının bir parçası olacak.

Habere göre işten çıkarmalar bu hafta içerisinde başlayacak ve süreçten yaklaşık 20 bin kişi etkilenecek. İşten çıkarmalar Kuzey Amerika ve Asya'da uygulanacak.

Ford’dan CNBC’ye yapılan açıklamada ise, şirketin üç stratejik önceliğe odaklandığı belirtildi. Şirket bu üç önceliği "kârları arttırmak, performansın altında çalışan temel iş alanlarını dönüştürmek ve ortaya çıkan olanaklara yatırım yapmak” olarak sıraladı. Açıklamada ayrıca maliyetleri düşürmenin iş dünyasının bir parçası olduğu da ifade edildi.

ABD'de işlem gören Ford hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 10 düştü ve şirketin CEO Mark Fields’ın uzun zamandır maliyet baskısı altında olduğu biliniyor.