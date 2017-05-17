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AB, Fiat hakkında yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya’ya emisyon yönetmeliklerinden kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatma kararı aldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:46:23 Güncelleme: 22:00:27

İtalya’nın, araç üreticisi Fiat Chrysler (FCA) hakkında emisyon kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediği için AB yasal kural ihlali sürecini başlattı.

AB araç tip onay kurallarına uygun davranmamakla suçlanan İtalya’ya karşı hukuki ihlal sürecinin ilk aşaması olarak resmi uyarı mektubu gönderildiği belirtilen açıklamada, AB mevzuatı gereği üye ülkelerin üretilen araçların AB standartlarına uygunluğunu denetlemek yükümlülüğünde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bir araç üreticisinin yasal şartları yerine getirmemesi durumunda, ülke yetkililerinin etkili, caydırıcı ve orantısal cezalar vermek durumunda olduğu anımsatıldı.

AB araç tip onay düzenlemesi, emisyon salınımlarında yazılımlarla veya cihazlarla hatalı verilerin sağlanmasını yasaklıyor.

AB kuralları gereği araç üreticilerinin kurallara uyumunun denetlenmesi ilgili ülkelerin sorumluluğunda bulunuyor. Bu durumda, AB Komisyonu İtalya’yı, Fiat Chrysler araçlarında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım veya cihaz bulunup bulunmadığını incelemekte yetersiz kalmakla suçluyor.

AB'nin yasal ihlal sürecinde ilk aşama olarak ülkelere uyarı mektubu gönderiliyor ve ilgili ülkelerin iki ay içerisinde AB Komisyonu suçlamalarına yanıt vermesi gerekiyor. AB Komisyonu ülkelerin verdiği yanıtlardan tatmin olmazsa konuyu AB Adalet Divanı'na taşıyabiliyor.

VOLKSWAGEN SKANDALI

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 Eylül ayında Volkswagen'in (VW) emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemdeki İcra Kurulu Başkanı Martin Winterkorn istifa etmişti.

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