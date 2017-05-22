Kia'nın küçük hibriti SUV satışa çıktı

Dünya dizelden vazgeçti. Bugün dünya üzerinde satılan araçların yarısından biraz fazlasını oluşturan dizellerin payının 2023 yılında 16 puan gerileyerek yüzde 41’e düşmesi bekleniyor. Buna karşın hibritlerin payı her geçen gün biraz daha yükselecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, benzinli araçlar ise bir süre daha bugün yüzde 40’larda olan paylarını korumaya devam edecekler. Hibrit araçlar konusunda daha çok Toyota’nın söz sahibi olduğu pazara, Koreli üretici Kia’dan da iddialı bir model geldi. Üstelik fiyatı ve özellikle yakıt tüketimiyle pek çok dizel araç kullanıcısının aklını çelecek rakamlarla geldi. Marka C segmentindeki yeni oyuncusu Niro’yu bu hafta satışa sunuyor.

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan ve sorularımızı cevaplandıran Çelik Motor Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Maraş, hibrit Niro modelinin Türkiye pazarı için markaları adına segmentinde de bir ilk olduğunu belirterek, “Dünya pazarları için yapılan araştırma gösteriyor ki, 2023 yılına kadar dizel araçların yüzde 55’lik ağırlığı yüzde 41’lere geriliyor. Benzinli araçlar ise çok az bir farkla yüzde 41’den yüzde 40’a gerileyecek.

Dizeldeki bu düşüş hibrit araçlara kayıyor ve hibritin bugünlerde yüzde 3 olan pazar payı yüzde 19’lara yükselecek. Kia için bu yeni değil. Bu konuda 30 yıllık bir geçmişe sahip. Elektrikli ve hibrit motorlu araçlar üzerinde çalışma ve teknolojik gelişmeler tüm hızıyla sürüyor” dedi.

HİBRİTTE İLK MARKA OLACAĞIZ

Türkiye’nin de hibrit araçlarla ilgili gelişmelere kayıtsız kalamayacağını ve bu konuda da iddialı oldukları söyleyen Özgür Maraş, “Hibrit denince akla gelen ilk marka olacağız. Özellikle Niro’nun Avrupa’da 6 aylık performansına baktığımızda 37 binlere varan satış adetleriyle bunu görebiliyoruz. Çevre bilinci, vergi avantajı ve düşük tüketim ile hibritler artık tüketici tercih sıralamalarında ilk sıralarda. Kia 2023 yılına kadar hibrit ve elektrikli 11 yeni modeli satışa sunacak” dedi.

YÜKSEK DONANIM VE TEK FİYATLA SATILACAK

ABD’yi uçtan uca en düşük yakıt tüketimiyle geçerek resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren hibrit SUV Niro, Türkiye’de 123 bin 900 liralık fiyatla satılıyor. 3.8 lt/100km yakıt tüketimiyle sınıfının en tutumlu ve çevreci ürünü olarak öne çıkan Niro’nun paralel hibrit sisteminde 1.6 litre hacimli direkt enjeksiyonlu benzinli ve lityum-iyon polimer batarya ile 32 kW elektrikli motoru 141 beygirlik bir güç sunuyor. Niro’da, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı koltuklar ve geri görüş kamerası, sunroof ve 18 inç alaşım jantlar standart sunulurken, kablosuz akıllı telefon şarjı ve 220 V’luk priz girişi ile tüm elektronik aletleri şarj edebiliyor. Niro’nun bu yılki satış hedefi 500 adet olarak açıklandı.