TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli otomobil sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobille ilgili önemli bir açıklama geldi. TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Bir teklifim var, gelin yerli otomobilimizi TOBB camiasının içinden çıkaralım. Buna hasretim, bu milletin bir evladı olarak hasretim. Bu millete montaj yakışmıyor" dedi.

Erdoğan'ın bu talebinin ardından söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Siz bunu istedikten sonra, bu Türk iş dünyası bunu rahatlıkla yapar, siz yeterki bizim yanımızda olun, biz bunu yaparız. Nasıl 5 ayda 1.1 milyon istihdam yaptıysak onu da yaparız" dedi.



Erdoğan da bunun üzerine, "Biz her daim yanınızdayız, sizinle beraber olacağız" ifadesini kullandı.