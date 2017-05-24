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OTOMOBİL

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli otomobil sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yerli otomobilin TOBB camiasının içerisinden çıkarılması teklifini yaptı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da, Erdoğan'a, "Siz bunu istedikten sonra bu Türk iş dünyası bunu rahatlıkla yapar" dedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:10:45 Güncelleme: 13:34:48 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobille ilgili önemli bir açıklama geldi. TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Bir teklifim var, gelin yerli otomobilimizi TOBB camiasının içinden çıkaralım. Buna hasretim, bu milletin bir evladı olarak hasretim. Bu millete montaj yakışmıyor" dedi.

Erdoğan'ın bu talebinin ardından söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Siz bunu istedikten sonra, bu Türk iş dünyası bunu rahatlıkla yapar, siz yeterki bizim yanımızda olun, biz bunu yaparız. Nasıl 5 ayda 1.1 milyon istihdam yaptıysak onu da yaparız" dedi.

Erdoğan da bunun üzerine, "Biz her daim yanınızdayız, sizinle beraber olacağız" ifadesini kullandı.

 

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