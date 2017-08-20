OTOMOBİL

2017'nin en iyi arazi araçları

02 Haziran 2017 Cuma, 11:00:02

Autoexpress.co.uk sitesi 2017 yılının en iyi dört çeker arazi araçlarını sıraladı

  • 1 2017'nin en iyi arazi araçları
    1 | 40

    Jaguar F-Pace

    Türkiye başlangıç satış fiyatı: 376.144 TL

  • 2 2017'nin en iyi arazi araçları
    2 | 40

    Jaguar F-Pace

     

  • 3 2017'nin en iyi arazi araçları
    3 | 40

    Jaguar F-Pace

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  • 4 2017'nin en iyi arazi araçları
    4 | 40

    Jaguar F-Pace

  • 5 2017'nin en iyi arazi araçları
    5 | 40

    Volvo XC90

    Türkiye başlangıç satış fiyatı: 475.027 TL

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YORUMLAR 12
  • Misafir 09 Haziran 2017 Cuma 09:35
    Gerçekçi bir inceleme olmadığını düşünüyorum.
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 17:29
    Duster araya iyi girmiş :)
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 15:32
    Toyota Land Cruser arazide hele hele çölde hepsini yolda bırakır.
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