OTOMOBİL
2017'nin en iyi arazi araçları
02 Haziran 2017 Cuma, 11:00:02 | Güncelleme: 20 Ağustos 2017 Pazar, 12:32:59
Autoexpress.co.uk sitesi 2017 yılının en iyi dört çeker arazi araçlarını sıraladı
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1
1
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40
Jaguar F-Pace
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 376.144 TL
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2
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3
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4
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5
5
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40
Volvo XC90
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 475.027 TL
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6
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7
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8
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9
9
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40
Kia Sorento
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 297,900 TL
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10
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11
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12
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13
13
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40
Land Rover Discovery Sport
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 381.066 TL
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14
14
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40
Land Rover Discovery Sport
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15
15
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40
Land Rover Discovery Sport
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16
16
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40
Land Rover Discovery Sport
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17
17
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40
Mercedes GLC
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 286.700 TL
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18
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19
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20
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21
21
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40
Audi Q7
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 480.616 TL
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22
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23
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24
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25
25
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40
Dacia Duster
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 60.800 TL
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26
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27
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28
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29
29
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40
Porsche Macan
Türkiye başlangıç fiyatı: 466.034 TL
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30
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31
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32
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33
33
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40
Hyundai Santa Fe
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 297.900 TL
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34
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35
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36
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37
37
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40
Range Rover Sport
Türkiye başlangıç satış fiyatı: 669.440 TL
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38
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39
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40