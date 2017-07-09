Nissan X Trail yenilendi ve Türkiye'de satışa çıktı

Dış tasarım detayları yenilenen X-Trail’in yeni özelliklerle iç mekan kalitesi artırılırken sürüş güvenliğini destekleyen bir dizi yeni teknolojiler devreye alındı. Ayrıca yeni X-Trail ile 7 koltuk seçeneğine ek olarak 5 koltuk seçeneği de ürün gamına dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde lanse edilen yeni Nissan X-Trail, Temmuz 2017 itibariyle Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu.

Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı değerlendirmede, “SUV pazarına olan ilgi ve talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Rekabetin bu denli yoğun olduğu bir ortamda X-Trail modelimizin SUV segmentindeki dünya liderliği ile gurur duyuyoruz. Avrupa ile aynı anda satışa sunduğumuz yeni X-Trail’in, yenilenen özellikleriyle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğine ve aile boyu heyecan yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Rogue olarak satışa sunulduğu ABD pazarı da dahil olmak üzere ilk neslin satışa sunulduğu 2000 yılından bu yana tüm dünyada 3,7 milyon adet Nissan X-Trail satıldı. Araç Avrupa pazarında 500 bin kişiye ulaştı. 2014 yılına oranla 2015 yılında satışlarını ikiye katlayan Nissan X-Trail, 2016 yılında da satışlarını yüzde 40 oranında artırdı.

Araç, 130 HP gücündeki 1,6 litrelik dizel motor seçeneği ve bu motora eşlik eden farklı şanzıman seçenekleri ile satışa çıktı. Yakıt tüketimi ise 5.1 litre ile 5.3 litre arasında değişiyor.



Yeni X-Trail, 162 bin 500 TL’den başlayan ve 190 bin 900 TL’ye ulaşan fiyatları ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Nissan X Trail

Yeni Nissan X Trail

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