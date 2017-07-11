Tesla Model 3'ün ilk fotoğraflarını Elon Musk paylaştı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın merakla beklenen ve Model 3 ismini verdiği elektrikli arabasının ilk üretimini yapıldı ve fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Elon Musk, fotoğrafları kendi Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

Tesla Model 3'ün tanıtımı geçtiğimiz yıl yapılmış ve yaklaşık 500 bin ön sipariş almıştı. Merakla beklenen araç 28 Temmuz'dan itibaren ABD'de satışa sunulacak.

Aralık ayı itibari ile ayda 20 bin adet üretilmesi planlanan araç ABD'de 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Model 3'ün en önemli rakipleri arasında Audi A4 ile Mercedes C ve BMW 3 serileri gösteriliyor. Aracın menzilinin ise 340 km olması bekleniyor.

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