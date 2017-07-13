OTOMOBİL

Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:06:51

Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı. Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak.

  • 1 Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor
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    Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı.

  • 2 Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor
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    Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak. 

     

  • 3 Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor
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    Dodge Viper'ın ilk modeli 1992 yılında yollara çıkmış ve güçlü motoru ve tasarımıyla otomobilseverlerden büyük ilgi görmüştü.

  • 4 Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor
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    Ancak zaman içerisinde ortaya çıkan rakipler ve motor teknolojisindeki yeniliklere ayak uyduramayan marka giderek gerilere düşmüş ve satışları da dibe vurmuştu.

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  • 5 Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor
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    Bunun üzerine yılın başlarında Dodge Viper'ın üretiminin sonlandırılacağı bizzat Fiat Chrysler tarafından resmi bir açıklama ile duyurulmuştu. 

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