OTOMOBİL
Dodge Viper üretimi bitiyor, marka tarihe karışıyor
13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:06:51 | Güncelleme: 14:37:35
Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı. Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak.
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Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı.
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Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak.
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Dodge Viper'ın ilk modeli 1992 yılında yollara çıkmış ve güçlü motoru ve tasarımıyla otomobilseverlerden büyük ilgi görmüştü.
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Ancak zaman içerisinde ortaya çıkan rakipler ve motor teknolojisindeki yeniliklere ayak uyduramayan marka giderek gerilere düşmüş ve satışları da dibe vurmuştu.
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Bunun üzerine yılın başlarında Dodge Viper'ın üretiminin sonlandırılacağı bizzat Fiat Chrysler tarafından resmi bir açıklama ile duyurulmuştu.
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VAKİT GELDİ...
Tüm bu gelişmelerin ardından son olarak bu sabah Detroit'teki fabrikanın kapanacağı haberleri uluslararası medyaya düştü.
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İtalyan-Amerikan otomobil grubu Fiat Chrysler, Michigan'daki hükümet yetkililerini Detroit'teki fabrikanın 31 Ağustos itibariyle kapanacağı yönünde bilgilendirdi.
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1966 yılında inşa edilen ve 1995 yılında Chrysler tarafından satın alınan fabrikada halen 87 kişi çalışıyor.
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Fabrikanın kapanmasıyla Dodge Viper modeli de tarihe karışacak.
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Detroit'teki fabrikada şu ana kadar 25 bin 400 adet Viper üretimi yapıldı.
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Fiat Chrysler Grubu, üretim tamamen sona erene kadar 500 adet Dodge Viper daha satılabileceğini tahmin ediyor.
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Dodge Viper ABD'de 91 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.
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Dodge Viper satışları en son yılda 1500 adetin de altına düşmüştü.
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İşte yollara veda etmeye hazırlanan Dodge Viper'ın bazı modellerinin fotoğrafları...
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