OTOMOBİL

Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:18:16 HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük otomobil fuarı olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda birçok yeni araç ilk kez görücüye çıkacak. 16-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak fuarda Audi, BMW, Jaguar, Renault ve Volkswagen gibi önemli markaların yeni görünüşlerine sahip modelleri tanıtılacak. İşte Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılacak modellerden bazıları:

  • 1 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri
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    Audi A8 Audi'nin amiral gemisi olarak adlandırılan bir araç.  

  • 2 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri
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    Geçtiğimiz günlerde resmi tanıtımı yapılan araç ilk defa Frankfurt Fuar'da halka açık olarak görücüye çıkacak. 

  • 3 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri
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    2018’de piyasaya çıkacak olan A8 yarı otonom bir araç. Yurt dışı fiyatı 90 bin 600 eurodan başlayacak.

  • 4 Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri
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    Audi A8'de 3.0 TDI, 3.0 TFSI, 4.0 TDI ve 4.0 TFSI motor seçenekleri bulunacak. 

     

     

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    A8'in yanında RS4 Avant modelinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.

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