OTOMOBİL
Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri
21 Temmuz 2017 Cuma, 11:18:16 | Güncelleme: 14:53:25
HABERTURK.COM
Dünyanın en büyük otomobil fuarı olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda birçok yeni araç ilk kez görücüye çıkacak. 16-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak fuarda Audi, BMW, Jaguar, Renault ve Volkswagen gibi önemli markaların yeni görünüşlerine sahip modelleri tanıtılacak. İşte Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılacak modellerden bazıları:
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Audi A8 Audi'nin amiral gemisi olarak adlandırılan bir araç.
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Geçtiğimiz günlerde resmi tanıtımı yapılan araç ilk defa Frankfurt Fuar'da halka açık olarak görücüye çıkacak.
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2018’de piyasaya çıkacak olan A8 yarı otonom bir araç. Yurt dışı fiyatı 90 bin 600 eurodan başlayacak.
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Audi A8'de 3.0 TDI, 3.0 TFSI, 4.0 TDI ve 4.0 TFSI motor seçenekleri bulunacak.
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A8'in yanında RS4 Avant modelinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.
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RS4'te bulunan 2.9 litrelik motor 460 beygir güç üretecek.
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RS4'ün son görüntülenen kamuflajlı hali
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Yeni BMW 6 Serisi Grand Turismo da ilk defa tüketicilerle bulışacak.
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Araç üç farklı motor versiyonuna sahip olacak.
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2.0 litrelik benzinli motor 258 beygir, 3.0 litrelik V6 benzinli motor 340 beygir, 3.0 litrelik V6 dizel motor da 265 beygir güç üretecek.
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3.0 litrelik V6 benzinli motorun 0-100 değeri 5,3 saniye
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BMW'nin tanıtması beklenen bir diğer modeli de i8 Spyder.
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Üç silindirli araç hibrit motor sistemine sahip.
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Araçta kullanılacak konvansiyonel motorun büyüklüğü 1.5 litre.
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Yanına eklenen elektirikli motorla birlikte toplamda 372 beygir güç üretmesi bekleniyor.
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BMW lüks SUV severler için de BMW x7'yi hazırlıyor.
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Yedi koltuklu BMW X7 şimdiye kadar bir çok kez kamuflajlı şekilde fotoğraflandı.
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Aracın resmi olarak paylaşılan tek fotosu ise bu.
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Dacia Duster'ın yeni modeli 2018 yılında satışa sunulacak.
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Araç şimdiye kadar sadece kamuflajlı şekilde görüntülebildi.
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Yine beş koltuğa sahip olan yeni Duster'ın yedi koltuklu versiyonu şuan için gündemde değil.
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Hyundai'nin performans serisi olan N kolunun üyesi yeni i30N, standart ve performans paketli olarak iki versiyon olacak.
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İki versiyon da 2.0lt turbo dört silindirli motora ve 6 ileri manuel şanzımana sahip.
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Standart versiyon 250 beygir gücünde ve 353 tork üretirken, performans paketli versiyonu 275 beygir güç üretecek.
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Bu durum iki versiyon arasındaki 100km/s hıza ulaşma süresinde farklılık yaratıyor. Standart versiyon 0-100km/s'ye 6.4 saniyede ulaşırken, performans paketli yeni Hyundai i30N 0-100km/s'ye 6.1 saniyede ulaşıyor.
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Frankfurt Fuarı'nda görücüye çıkacak olan aracın Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.
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Hyundai'nin en iddialı modellerinden biri olan Kona sıfırdan üretilen bir model.
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İlk olarak Frankfurt Fuarı'nda görücüye çıkacak aracın üretim yerlerinden birisinin Türkiye olabileceği belirtiliyordu. Ancak bu konuda henüz kesin bir gelişme yok.
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İki farklı turbo şarjlı ve düşük hacimli benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor.
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Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, 177 beygirlik 1.6 litre T-GDI motor da 7 ileri DCT şanzımanla sunuluyor.
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F-Pace'in küçük versiyonu olarak adlandırılan yeni Jaguar E-Pace 2018 yılının başlarında satışa sunulacak.
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E-Pace Suv modeli dizel motor seçeneğinde 150Bg, 180Bg, 240Bg; benzinli motor seçeneğinde ise 249Bg ve 300Bg güç üretecek.
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300Bg'lik versiyonu 0-100km/s' ye 5.9 saniyede ulaşıyor.
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Kia Stonic, Fuar'da ilk defa tanıtılacak.
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Araç Hyundai'nin küçük Suv modeline, Seat Arona'ya ve Nissan Juke'a rakip olarak geliyor.
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Avrupa başlangıç fiyatının 16 bin Euro olması bekleniyor.
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Yeni Kia Stonic'in turboşarjlı 1.0lt'lik üç silindirli T-GDI motoru 118BG güc üretecek. Bunun yanında Stonic 1.25lt'lik ve 1.4lt'lik dört silindirli benzinli motor ve 1.6lt'lik dört silindirli dizel motorla beraber müşterilerine dört ayrı motor seçeneği sunacak.
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Mercedes Benz, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda göstereceği araçları henüz resmi olarak onaylanmadı.
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Ancak Mercedes'in model olarak gelecek nesil G-Serisi, AMG GT dört kapılı konsept ve 1014Bg'lik Formula 1 motorlu Hypercar modellerini sergileyebileceği belirtiliyor
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Mercedes G serisi sadece kamuflajlı olarak görüntülenebildi.
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Aracın dış tasarımında çok büyük değişiklikler göze çarpmazken, teknik aksamda önemli değişiklikler yapılabileceği söyleniyor.
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Mercedes AMG GT de şimdiye kadar sadece kamuflayla görüntülebildi.
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Yeni versiyonda kullanılacak motorun 600 beygir güç üretebileceği belirtiliyor.
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Aracın resmi fotoğrafları çok yakın zamanda yayınlanabilir.
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Opel, performansa dayalı dört çekişli 260 beygirlik yeni Insignia GSi modelini Frankfurt otomobil Fuarı'nda ilk defa sahneye çıkaracak.
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Aracın 2.0 litrelik dört silindirli turbo motoru 260 beygir güç ve 400Nm tork üretecek.
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Yeni Insignia sekiz ileri otomatik şanzıman olacak ve bunun yanında daha sonraki tarihlerde de dizel versiyonu açıklanacak.
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Renault Megan Rs de Fuar'da sergilenecek olan araçlardan.
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Araç yaklaşık 304 beygir gücünde olacak.
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Seat Arona; Citroen C3 Aircross, Kia Stonic ve Hyundai Kona gibi küçük SUV modellerine rakip olarak ilk kez piyasayaçıkacak.
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1.0 litre hacimli ve 3 silindirli motorun 95 ve 115 beygir olmak üzere iki farklı versiyonu olacak.
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1.5 litre hacimli motor ise 150 beygir güç üretebiliyor.
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Subaru İmpreza; 2016 yılında New York Motor Show'da tanıtılmıştı.
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Frankfurt'la beraber ise Avrupa'da görücüye çıkacak.
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Otomobilin Avrupa fiyatının 23 bin euro civarında olması bekleniyor.
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Volkswagen Polo'nun 6'ıncı jenrasyonu da Frankfurt'ta görücüye çıkacak.
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Önceki versiyona göre biraz daha uzayan ve genişleyen yeni versiyon Polo, bu haliyle şimdiye kadar üretilen en büyük Polo ünvanını aldı.
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Polo'da dördü benzinli ikisi de dizel olmak üzere toplam altı farklı motor seçeneği bulunacak.
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VW Polo'daki motor seçeneklerinden en fazla dikkat çekenlerden biri, doğalgazla (CNG) çalışan motor. 1.0 TGI adı verilen bu motor 90 beygir güç üretiyor.
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Yeni Polo'nun yanında 200Bg'lik yeni Polo GTI versiyon da gün yüzüne çıkıyor.
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BMW M5 serisi de fuarda tanıtılacak araçlardan.
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4.4 litrelik V8 motor 600 Beygir güç 750 Nm tork üretecek. 0-100 km/s'ye 3.5 saniyede ulaşıyor.
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Araç geçenlerde kamuflajlı hali ile de görüntülenmişti.
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