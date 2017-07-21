Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ilk gözdeleri

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Yeni Kia Stonic'in turboşarjlı 1.0lt'lik üç silindirli T-GDI motoru 118BG güc üretecek. Bunun yanında Stonic 1.25lt'lik ve 1.4lt'lik dört silindirli benzinli motor ve 1.6lt'lik dört silindirli dizel motorla beraber müşterilerine dört ayrı motor seçeneği sunacak.