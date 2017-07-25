Jaguar XJR'yi 575 beygire yükseltti

Yeni Jaguar XJR 575 versiyonunda eskisi gibi 5.0 litrelik V8 motor kullanılırken beygir gücü 550 beygirden 575 beygire yükseltildi. Aracın torku ise 20 Nm'lik bir artışla 700Nm'ye çıkarıldı.

Yeni Jaguar XJR 575 0-100km/s'ye 4.2 saniyede ulaşırken azami hız olarak 300km/s'ye çıkıyor. Velocity mavisi ve Satin Corris grisi olarak iki yeni renk mevcutken araçta sportif pervazlar ve tampon tasarımı, arka spoiler, parlak siyah hava girişi ile birlikte özel kaput delikleri bulunuyor.

İç dizaynda, sekiz cihaza kadar destekleyen 4G Wi-Fi hotspotu olan yeni bir 10 inçlik dokunmatik ekran mevcutken yeni XJR 575 ileri trafik tespiti, şerit takip asistanı, otonom acil frenleme sistemi gibi teknolojilere sahip.

Jaguar XJ modelinin 3.0 litrelik dizel motorlu 300 beygirlik versiyonu 67 bin 115 Euro'dan başlarken 340 beygirlik V6 süperşarjlı versiyonu 84 bin 150 Euro. Bunun yanında uzun dingil mesafeli 510 beygir güç üreten V8 motorlu versiyonu 113 bin 400 Euro iken yeni Jaguar XJR 575'in fiyatı 105 bin Euro olacak.

Jaguar XJR 575

Jaguar XJ

Jaguar XJR özellikleri