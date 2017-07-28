Doludan zarar gören otomobiller tamirhanelerde kuyruk oluşturdu

En yaygın hasar cam kırıkları otomobillerin arka camlarında oldu. Bunun sebebi çoğu araçta arka camın havalı olması. Bu sebeple, şiddetle çarpan dolu tanesi arka camların daha kolay kırılmasına yol açtı.

"PEŞİN PARA İLE ÇALIŞIYORLAR"



Oto camcıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Camcılar meslek hayatlarının en yoğun günlerini yaşadı. Geceden bu yana uykusuz çalışan ustalar var. Bu geceyi de çalışarak geçirecekler. Stoklardaki camlar tükendi. Özellikle ticari araçlar, günün erken saatlerinde cam değiştirmek için oto sanayi sitelerini doldurdu.

300 TL ile 700 TL arasında taktırılan camlarda peşin paraya öncelik veriliyor. Oto camcıya gelenler sadece sıra alıyor. Gece saatlerine ertesi güne hatta bir hafta sonraya gün verilenler var.

KASKO VARSA BİLE PEŞİN PARA İSTENİYOR



Kaskosu olanlar da cam taktıramıyor. Hem Oto Camcılar Kasko evraklarıyla uğraşmak istemiyor hem de Kasko şirketlerinin sistemlerindeki ciddi yoğunluk işi yavaşlatıyor. Peşin parası olan camını taktırıyor. Kaskosu olanlardan da peşin ödeme yapabilenlerden fatura karşılığı parasını sigorta şirketinden daha sonra tahsil etmesi isteniyor.

DOLU ÇOĞU ARAÇTA KAPORTAYI DA ÇÖKERTTİ



Sadece camcılar değil, kaportacılarda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle göçük giderme merkezlerine başvuranların sayısında büyük artış var. Dolu yağışı birçok arabanın kaportasına da zarar verdi. Çoğu aracın tavanı, ve ön kaputunda çökmeler meydana geldi.

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doludan zarar gören araçlar